«Вы не имеете права игнорировать нас». Коллективное письмо против санкций с подписями трудящихся Беларуси отправлено в Совет ЕС

Новости Беларуси. Коллективное письмо против санкций с подписями белорусов 8 февраля отправили в Совет Европейского союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это больше миллиона обращений от работников предприятий и организаций.

Неравнодушные люди выступают против незаконных и необоснованных мер ЕС в отношении трудящихся Беларуси. Это решение наших соотечественников, преданных своему делу, поддержала Федерация профсоюзов Беларуси. Здесь отметили, что в уставе Организации Объединенных Наций прописано: санкции могут применяться в том случае, если действия той или иной страны несут угрозу миру, нарушают мир и безопасность. Кроме того, они противоречат международному праву. Вины наших предприятий в сложившейся ситуации нет. Однако из-за введения санкций вынуждены страдать рядовые работники.