«Вы не имеете права игнорировать нас». Коллективное письмо против санкций с подписями трудящихся Беларуси отправлено в Совет ЕС
Новости Беларуси. Коллективное письмо против санкций с подписями белорусов 8 февраля отправили в Совет Европейского союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это больше миллиона обращений от работников предприятий и организаций.
Неравнодушные люди выступают против незаконных и необоснованных мер ЕС в отношении трудящихся Беларуси. Это решение наших соотечественников, преданных своему делу, поддержала Федерация профсоюзов Беларуси. Здесь отметили, что в уставе Организации Объединенных Наций прописано: санкции могут применяться в том случае, если действия той или иной страны несут угрозу миру, нарушают мир и безопасность. Кроме того, они противоречат международному праву. Вины наших предприятий в сложившейся ситуации нет. Однако из-за введения санкций вынуждены страдать рядовые работники.
Анна Варфоломеева, секретарь Федерации профсоюзов Беларуси по международной работе:
Чиновники Европейского союза, видимо, плохо информированы о том, что у нас есть солидарность между нашими трудящимися. На тех предприятиях, против которых приняты санкции, работают либо их дети, либо их родители. Поэтому работники, подписавшиеся под открытым письмом, это разные виды экономической деятельности – это и учителя, водители автобусов и троллейбусов, работники водоканала, работники связи, работники образования, работники лесхозов и деревообрабатывающей промышленности. Это все те люди, которые говорят Европейскому союзу о том, что вы не имеете права игнорировать нас, наше право на труд, наше право на заработную плату. И я полагаю, что европейские чиновники услышали белорусов.
Сбор подписей против экономических ограничительных мер ЕС проводился открыто и добровольно. Во все организации и предприятия направлены контакты, куда можно анонимно обратиться, если нарушается право свободного волеизъявления. Сегодня по этому поводу не поступило ни одного обращения. Кроме того, в связи с голословным заявлением представителя Евросоюза в Беларуси о якобы имеющихся случаях давления на работников, Федерация профсоюзов направила в представительство ЕС запрос о предоставлении подтверждения этой информации.