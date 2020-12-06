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«Вы верите в то, что существует один мир? А я в это не верю». Авторская журналистика на СТВ: когда смотреть

06 декабря 2020 17:57
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Новости Беларуси. Когда кто-то упорно пытается развернуть информационную войну, нужно понимать – у нас есть чем ответить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Вы верите в то, что существует один мир? А я в это не верю». Авторская журналистика на СТВ: когда смотреть-1

Всю неделю в эфире СТВ люди, которые готовы дать отпор фейкам и интернет-провокациям. Без лозунгов и громких обещаний. Только факты, логика и здравый смысл. Авторская журналистика в эфире вечернего информационного канала с понедельника по воскресенье. Смотрите, думайте, рассуждайте и делайте выводы сами.

«Вы верите в то, что существует один мир? А я в это не верю». Авторская журналистика на СТВ: когда смотреть-4

Подробнее в видеоматериале.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алексей Голиков # Игорь Марзалюк # Евгений Пустовой # Григорий Азарёнок # Юлия Артюх # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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