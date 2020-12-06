«Вы верите в то, что существует один мир? А я в это не верю». Авторская журналистика на СТВ: когда смотреть

Новости Беларуси. Когда кто-то упорно пытается развернуть информационную войну, нужно понимать – у нас есть чем ответить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Всю неделю в эфире СТВ люди, которые готовы дать отпор фейкам и интернет-провокациям. Без лозунгов и громких обещаний. Только факты, логика и здравый смысл. Авторская журналистика в эфире вечернего информационного канала с понедельника по воскресенье. Смотрите, думайте, рассуждайте и делайте выводы сами.