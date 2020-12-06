«Открываем сумку. Что там в этой сумке?» Как белорусов обманывают в интернете? Три истории

Новости Беларуси. Онлайн-торговля – удобный способ купить товар или услугу, не вставая с дивана. В эпоху пандемии именно такие продажи процветают, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но найдутся и те, кто легко и изящно обведут вас вокруг пальца, тоже, собственно говоря, не вставая с дивана. Небывалые акции, выгодные предложения и астрономические скидки заставляют потерять не только рассудок, но порой и собственное имущество, деньги и нервы. «Осторожно, обман» – репортаж Оксана Семашко о том, как накануне новогодних праздников нам умело и хладнокровно расставляют ловушки. Как в них не угодить?

Нина Борисовна заказала в интернет-магазине водонагреватель еще в августе. Но так и осталась без подогрева.

Нина Кутлунина:

Я говорю: «Покажите мне его в действии», – как это полагается, а он говорит: «Мы ничего не проверяем. Все проверяется на заводе. Вы нам поверьте на слово». Мы поверили, расписалась, заплатила деньги, он уехал. Пришел мастер устанавливать, и не нагревает этот водонагреватель. Больше 18 градусов ничего не получилось. Александр уже два месяца как ждет своей посылки по экспресс-почте. Правда, вечерней лошадью пока ему доставили зонт вместо радиатора. Игрушки, опасные для жизни. В Госстандарте рассказал, какие товары могут довести до больничной койки

Александр Ермаков:

Вот открываем сумку. Что там в этой сумке? Да, сначала упаковка была. Здесь вот такой зонтик, понимаете. Я не знаю, здесь вся семья, наверное, поместится в этом зонтике. Но я вам скажу честно: ну, нафиг он мне нужен? После того как люди обратились за помощью на горячую линию нашего телеканала, нашлись и продавцы.

– Хочу пообщаться по ситуации неприятной, которая сложилась с вашей посылкой. Вам там доставили вместо нее другую.

– Да.

– Как нам решить вопрос, чтоб нам отдать вашу посылку? Эту забрать, завезти нужному получателю?

Сергею в интернет-магазине продали электробритву. Вот только о том, что товар будет с невыносимым металлическим лязгом, а аккумулятора хватит всего на минуту, рассказать, наверное, забыли.

Сергей Балцевич:

Завожу эту электробритву – все. И потом узнаю, что этот интернет-магазин уже не работает. Приехал туда. Там дверь закрыта. А вот жители Речицкого района сетуют на то, что купили металлоискатель, но искать клад он отказывается.

Здесь расстояние срабатывания сантиметров, может, семь каких, восемь. А по данным – 40 сантиметров. Привезли мне вот этот аппарат без батареек. Меньше, чем на штыковую лопату. Ничего не увидишь, даже ни железа, ни металла, вообще ничего. «Чтобы эти эмоции немножечко улеглись». Психолог рассказала, как не потратить все сбережения на новогодние покупки

Подобные спорные ситуации не поддаются счету. Однако такие волшебные слова, как общество по защите прав потребителей и, если кратко, МАРТ и Госстандарт приводят нерадивых продавцов в чувство, а обманутым покупателям помогают добиться истины.

Дарина Гулюта, председатель правления Городского общества защиты потребителей:

Если вы заказываете технически сложный товар и данный товар вам доставляет курьер, необходимо не спешить. Проверить работоспособность товара, проверить, находится ли товар в целом состоянии, нет ли у него механических повреждений, правильно ли заполнены документы. Вместе с технически сложным товаром передается гарантийный талон либо технический паспорт, в котором стоит отметка о дате продажи, а также указана гарантийная мастерская. Только после этого передаются денежные средства либо ставится подпись о том, что потребитель данный товар получил и претензий к внешнему виду изделия не имеет.

Своеобразные рефери между покупателем и продавцом доходчиво объясняют, кто прав, кто виноват. В пандемию не раз требовали от интернет-платформ возврата билетов на концерты и отдых за границей. За время COVID и число интернет-магазинов выросло до 24 тысяч, а вместе с тем в виртуальном рынке появились все больше нечестных схем.

Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ:

Для потребителя тоже важно понимать: если он заказал товар по той цене, которая указана на сайте, отправил заявку и эта заявка принята, то в этом случае уже заключен договор купли-продажи по этой цене. И после этого продавец не имеет права менять цену.

Продажа б/у продукции под видом новой, несоответствие характеристик товара и хромающий сервис. 37 % жалоб на услуги в Беларуси сегодня на торговлю, в том числе онлайн.