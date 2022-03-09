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«Чтобы детей не порезало». Житель Украины рассказал о том, как добирался в Беларусь

09 марта 2022 07:53
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Беларусь продолжает активно помогать семьям из Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди прибывают на белорусскую границу из разных населенных пунктов.  

«Чтобы детей не порезало». Житель Украины рассказал о том, как добирался в Беларусь-1

Киев, Житомир, Гостомель, Винница, Донецк, Луганск, и это не весь список. Людей пропускают на территорию нашей страны. Жители Украины рассказали, как они добирались на белорусскую землю.  

«Чтобы детей не порезало». Житель Украины рассказал о том, как добирался в Беларусь-4

Сказали, что детей нужно положить на пол – мы так и сделали. Сверху накрыли одеялами, открыли окна, когда ехали. Чтобы если будут осколки, побьют стекла, чтобы детей не порезало.  

«Чтобы детей не порезало». Житель Украины рассказал о том, как добирался в Беларусь-7

До границы украинцам по гуманитарному коридору помогли добраться российские военные. На погранзаставе им предоставили теплые вещи и еду. Теперь определяется их дальнейший статус пребывания в Беларуси.  

«Чтобы детей не порезало». Житель Украины рассказал о том, как добирался в Беларусь-10

Беженка из Украины:  
Мне надо детей в школу отправить, самой пойти на работу, найти жилье. Вот и все мои планы.  

«Чтобы детей не порезало». Житель Украины рассказал о том, как добирался в Беларусь-13

Всем прибывшим помогают заполнить необходимые документы для миграционных служб, медики проводят осмотры и экспресс-тесты на коронавирус. С семьями и детьми работают психологи, детям раздают игрушки и раскраски.  

# Беженцы # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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