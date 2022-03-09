«Чтобы детей не порезало». Житель Украины рассказал о том, как добирался в Беларусь

Беларусь продолжает активно помогать семьям из Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди прибывают на белорусскую границу из разных населенных пунктов.

Киев, Житомир, Гостомель, Винница, Донецк, Луганск, и это не весь список. Людей пропускают на территорию нашей страны. Жители Украины рассказали, как они добирались на белорусскую землю.

Сказали, что детей нужно положить на пол – мы так и сделали. Сверху накрыли одеялами, открыли окна, когда ехали. Чтобы если будут осколки, побьют стекла, чтобы детей не порезало.

До границы украинцам по гуманитарному коридору помогли добраться российские военные. На погранзаставе им предоставили теплые вещи и еду. Теперь определяется их дальнейший статус пребывания в Беларуси.

Беженка из Украины:

Мне надо детей в школу отправить, самой пойти на работу, найти жилье. Вот и все мои планы.