Советы по уходу и геолокация в телефоне. Вот какой гаджет для питомцев создали в Гомеле

Новости Беларуси. Учащиеся Гомельского машиностроительного колледжа разработали ошейник с GPS-трекером и приложение для поиска домашних животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобных гаджетов в Беларуси не производят, а зарубежные обойдутся на порядок дороже. Еще одно преимущество по сравнению с конкурентами – расширенные функции приложения. В нем видна не только геолокация собаки, но и советы по уходу за питомцем любой породы.

В профиль можно добавить информацию о прививках и рекомендации по питанию. А если вы обнаружите потерявшуюся собаку с трекером, то приложение поможет связаться с ее владельцем, достаточно ввести в программу специальный код на ошейнике.

Павел Бондаренко, учащийся Гомельского государственного машиностроительного колледжа:

Допустим, пользователь только купил собаку и не знает, как за ней ухаживать. И вместо того чтобы искать в интернете информацию, он может зайти в приложение и узнать. Также есть функция, которая позволит завести питомцу профиль, занести туда данные из паспорта питомца. Это может быть очень полезным, я сам владелец собаки. И часто бываю в ветеринарных клиниках. Вместо того чтобы каждый раз брать вот этот паспорт, который можно забыть или потерять, я могу просто взять телефон и показать данные.