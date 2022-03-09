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Можно пообщаться с министром труда и министром продовольствия. Когда в ведомствах пройдет приём граждан?

09 марта 2022 07:08
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Новости Беларуси. Руководители государственных органов проводят в марте в Совете Министров личные приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Можно пообщаться с министром труда и министром продовольствия. Когда в ведомствах пройдет приём граждан?-1

9 марта белорусов с их вопросами примет министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. Спустя несколько дней, 11 марта, прием запланирован у министра труда и социальной защиты Ирины Костевич. Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется по предварительной записи.  

# Прием граждан # общество # Ирина Костевич # Фотофакт

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