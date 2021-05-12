Тепло отключат у всех категорий потребителей. В Минске завершается отопительный сезон

Новости Беларуси. 12 мая в Беларуси до 23 градусов тепла. В Минске сегодня окончательно завершается отопительный сезон. Отопление отключат у всех категорий потребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующее решение принято в Мингорисполкоме с учетом прогнозов синоптиков. В административных зданиях похолодало еще в середине апреля.

Напомним, отопление в этом сезоне начали включать 15 октября 2020-го. Городские власти поставили задачу за летний период заменить все теплообменники в домах, где это требуется, пересмотреть договоры с поставщиками услуг по обслуживанию систем, чтобы проблем с отоплением у жильцов больше не возникало.