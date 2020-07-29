Белорусские учёные работают над созданием дронов-дозиметристов

Например, такая техника была бы незаменима при мониторинге ситуации во время обширных пожаров в украинской части Чернобыльской зоны отчуждения в апреле 2020 года.

Александр Дворник, заведующий лабораторией Института радиобиологии НАН Беларуси:

Это важно не только для Беларуси и Гомельской области, но и для наших соседей. Мы видели, что происходило в Украине в апреле месяце. Это более 20 тысяч гектаров сгоревшего радиоактивного леса, это колоссальные по масштабу распространения пожары и соответствующие выбросы радионуклидов. Это беспокоило, включая наших коллег из Чехии, Швеции, Польши. Методы регистрации и расчета актуальны и будут актуальны.