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Белорусские учёные работают над созданием дронов-дозиметристов

29 июля 2020 06:44
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Новости Беларуси. Белорусские учёные работают над созданием системы контроля уровня радиационного фона с использованием дронов,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусские учёные работают над созданием дронов-дозиметристов-1

Летающие аппараты с чувствительными датчиками заменят человека в экстремальных условиях.

Белорусские учёные работают над созданием дронов-дозиметристов-4

Например, такая техника была бы незаменима при мониторинге ситуации во время обширных пожаров в украинской части Чернобыльской зоны отчуждения в апреле 2020 года.    

Белорусские учёные работают над созданием дронов-дозиметристов-7

Александр Дворник, заведующий лабораторией Института радиобиологии НАН Беларуси:   
Это важно не только для Беларуси и Гомельской области, но и для наших соседей. Мы видели, что происходило в Украине в апреле месяце. Это более 20 тысяч гектаров сгоревшего радиоактивного леса, это колоссальные по масштабу распространения пожары и соответствующие выбросы радионуклидов. Это беспокоило, включая наших коллег из Чехии, Швеции, Польши. Методы регистрации и расчета актуальны и будут актуальны.  

Белорусские учёные работают над созданием дронов-дозиметристов-10



Дроны, оборудованные дозиметрами, появятся примерно к 2022-му, а прямо сейчас учёные получают патент на добавку, способную не только защитить растения от радионуклидов, но и заменить классические минеральные удобрения.    

# Белорусская наука # общество # Фотофакт

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