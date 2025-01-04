Кочанова на «Марафоне единства»: работа Президента – это жизнь, положенная на алтарь страны

Солигорск в эти дни принимает самый народный и мобильный проект страны «Марафон единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столица шахтеров погрузилась в атмосферу фестиваля. Город охвачен выставками, мастер-классами, квестами, музыкой и аппетитными ароматами. О том, что часть жизни солигорчан проходит под землей, напомнил разве что концерт на глубине 420 метров. Поистине уникальное выступление Президентского оркестра состоялось в недрах Солигорщины – подземном отделении больницы спелеолечения. Марафон любит удивлять. И концерт в шахте войдет в историю. Ведь он впервые объединил целый коллектив из 30 человек на отметке, равной минус 140 этажам.

«Марафон единства» в городе шахтеров присоединился к хороводу зимних праздников. В центре города звучали поздравления от солигорчан городу, стране и каждому белорусу. Желали счастья, благополучия и, самое главное, мирного неба над головой.

Счастья, здоровья, чтобы у вас всегда был мир на душе и вы жили в согласии с самим собой.

С Новым годом! Желаем вам успехов, здоровья! Счастья, любви и удачи!

Солигорск, хотя и очень молодой город, но уже с гордостью носит звание одного из крупнейших экономических центров страны. Благодаря чему удалось достичь таких вершин? Кому, как не юным солигорчанам, знать ответ? Более 40 молодежных команд вышли на старт квеста «Это все мое родное». Вопросы об истории, блюдах, культуре и белорусских брендах. 10 станций и столько же тематических заданий.

Квест хороший, заданий много. Задания про Беларусь, так как квест и посвящен ей, единству Беларуси.

Такие мероприятия очень сильно объединяют. И сегодня нам очень важно быть вместе, потому что вместе мы – сила.

Для молодежи в нашей стране открыты все двери. В плеяде белорусских талантов постоянно зажигаются новые звезды. Возможностей очень много. Главное – суметь правильно их использовать. О секретах создания популярных телепроектов и пути, который ведет на ту сторону экрана, сегодня говорили спикеры знаковой встречи – известные белорусские артисты и журналисты. В Солигорске открыли мурал «Будущее Беларуси в твоих руках». Не перестает удивлять и интерактивная площадка «В будущее вместе» Национального детского технопарка. С «Марафоном единства» она уже побывала в нескольких городах. Здесь презентуют изобретения юных разработчиков, многофункциональные роботы, проекты на основе дополненной реальности, произведения 3D-печати. Маленькие посетители не просто наблюдают, а принимают активное участие.

Мы нашли новые машины, которые были созданы, новые инструменты, игры, которые мы не знали.

Постоянные гости на сцене марафона – артисты Президентского оркестра. Насладиться профессиональным исполнением, получить урок у настоящих виртуозов и даже сыграть с ними на одной сцене – такую возможность получили учащиеся Солигорской школы искусств. Многие в зрительном зале мечтают связать свою жизнь с музыкой. Артисты Президентского оркестра провели мастер-класс для детей на «Марафоне единства». Наконец, гвоздь программы – концерт «Время выбрало нас». На сцене известные белорусские исполнители, коллективы и, конечно, уроженцы солигорской земли. Концерт на глубине 420 метров – артисты белорусской эстрады выступили в шахте.

Благодаря труду всех белорусов под мудрым руководством Президента за годы независимости было сделано очень многое. Об этом на концерте заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Мы сделали ставку на сельское хозяйство, совершенствуем высокотехнологичное здравоохранение. У нас серьезные достижения в сфере образования. Развиваются и предприятия. Когда-то мудрое решение главы государства сохранить калийный комбинат укрепило нашу экономику, напомнила спикер.