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Кочанова на «Марафоне единства»: работа Президента – это жизнь, положенная на алтарь страны

04 января 2025 17:22
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Солигорск в эти дни принимает самый народный и мобильный проект страны «Марафон единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столица шахтеров погрузилась в атмосферу фестиваля. Город охвачен выставками, мастер-классами, квестами, музыкой и аппетитными ароматами. О том, что часть жизни солигорчан проходит под землей, напомнил разве что концерт на глубине 420 метров.

Поистине уникальное выступление Президентского оркестра состоялось в недрах Солигорщины – подземном отделении больницы спелеолечения. Марафон любит удивлять. И концерт в шахте войдет в историю. Ведь он впервые объединил целый коллектив из 30 человек на отметке, равной минус 140 этажам.

Кочанова на «Марафоне единства»: работа Президента – это жизнь, положенная на алтарь страны-2

«Марафон единства» в городе шахтеров присоединился к хороводу зимних праздников. В центре города звучали поздравления от солигорчан городу, стране и каждому белорусу. Желали счастья, благополучия и, самое главное, мирного неба над головой.

Кочанова на «Марафоне единства»: работа Президента – это жизнь, положенная на алтарь страны-4

Счастья, здоровья, чтобы у вас всегда был мир на душе и вы жили в согласии с самим собой.

Кочанова на «Марафоне единства»: работа Президента – это жизнь, положенная на алтарь страны-6

С Новым годом!

Желаем вам успехов, здоровья!

Счастья, любви и удачи!

Кочанова на «Марафоне единства»: работа Президента – это жизнь, положенная на алтарь страны-8

Солигорск, хотя и очень молодой город, но уже с гордостью носит звание одного из крупнейших экономических центров страны. Благодаря чему удалось достичь таких вершин? Кому, как не юным солигорчанам, знать ответ? 

Более 40 молодежных команд вышли на старт квеста «Это все мое родное». Вопросы об истории, блюдах, культуре и белорусских брендах. 10 станций и столько же тематических заданий.

Кочанова на «Марафоне единства»: работа Президента – это жизнь, положенная на алтарь страны-10

Квест хороший, заданий много. Задания про Беларусь, так как квест и посвящен ей, единству Беларуси.

Кочанова на «Марафоне единства»: работа Президента – это жизнь, положенная на алтарь страны-12

Такие мероприятия очень сильно объединяют. И сегодня нам очень важно быть вместе, потому что вместе мы – сила.

Кочанова на «Марафоне единства»: работа Президента – это жизнь, положенная на алтарь страны-14

Для молодежи в нашей стране открыты все двери. В плеяде белорусских талантов постоянно зажигаются новые звезды. Возможностей очень много. Главное – суметь правильно их использовать. О секретах создания популярных телепроектов и пути, который ведет на ту сторону экрана, сегодня говорили спикеры знаковой встречи – известные белорусские артисты и журналисты.

В Солигорске открыли мурал «Будущее Беларуси в твоих руках».

Не перестает удивлять и интерактивная площадка «В будущее вместе» Национального детского технопарка. С «Марафоном единства» она уже побывала в нескольких городах. Здесь презентуют изобретения юных разработчиков, многофункциональные роботы, проекты на основе дополненной реальности, произведения 3D-печати. Маленькие посетители не просто наблюдают, а принимают активное участие.

Кочанова на «Марафоне единства»: работа Президента – это жизнь, положенная на алтарь страны-16

Мы нашли новые машины, которые были созданы, новые инструменты, игры, которые мы не знали.

Кочанова на «Марафоне единства»: работа Президента – это жизнь, положенная на алтарь страны-18

Постоянные гости на сцене марафона – артисты Президентского оркестра. Насладиться профессиональным исполнением, получить урок у настоящих виртуозов и даже сыграть с ними на одной сцене – такую возможность получили учащиеся Солигорской школы искусств. Многие в зрительном зале мечтают связать свою жизнь с музыкой.

Артисты Президентского оркестра провели мастер-класс для детей на «Марафоне единства».

Наконец, гвоздь программы – концерт «Время выбрало нас». На сцене известные белорусские исполнители, коллективы и, конечно, уроженцы солигорской земли.

Концерт на глубине 420 метров – артисты белорусской эстрады выступили в шахте.

Кочанова на «Марафоне единства»: работа Президента – это жизнь, положенная на алтарь страны-20

Благодаря труду всех белорусов под мудрым руководством Президента за годы независимости было сделано очень многое. Об этом на концерте заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. 

Мы сделали ставку на сельское хозяйство, совершенствуем высокотехнологичное здравоохранение. У нас серьезные достижения в сфере образования. Развиваются и предприятия. Когда-то мудрое решение главы государства сохранить калийный комбинат укрепило нашу экономику, напомнила спикер.

Кочанова на «Марафоне единства»: работа Президента – это жизнь, положенная на алтарь страны-22

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Работа Президента – это жизнь, положенная на алтарь своей страны. И мы с вами должны сделать все для того, чтобы сохранить нашу страну. Мирной, спокойной, благоустроенной, красивой. И я думаю, что мы с вами сделаем абсолютно правильный выбор.

Яркую точку в программе марафона в Солигорске поставила зажигательная дискотека.

Подробнее в видеоматериале.

# Наталья Кочанова # Праздник в городе

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