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Что в Минске готовят на летний сезон 2025 – узнали о локациях и мероприятиях

26 мая 2025 14:55
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Современные люди живут в бешеном ритме, особенно это чувствуется в городах. В летний период все стараются набраться сил и энергии, насладиться хорошей погодой и попробовать новые развлечения. Городские службы готовят объекты торговли, общепита и пляжи к летнему сезону.

О том, чем готовы удивить жителей столицы и туристов, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:
Как учитывается опыт предыдущих лет при планировании летнего сезона?

Что в Минске готовят на летний сезон 2025 – узнали о локациях и мероприятиях-2

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Есть такая тенденция – развивается большое количество у нас мероприятий новых именно. То есть в 2024 году действительно хорошей новинкой были фестивали на стадионе «Динамо». Это было действительно большим местом притяжения. Естественно, что торговля всегда является неотъемлемым элементом таких праздников. Плюс замечательный фестиваль, ежегодно который проводится в ботаническом саду Vulitsa Ezha. Организатор понимает, что масштабы растут, территория остается той же. Соответственно, для того чтобы все желающие могли посетить, то в 2025 году организаторы данного пикника будут задействовать еще и Лошицкий парк. То есть мы увеличим не только сами площади, но и плюс количество мероприятий. Для того чтобы, в принципе, немножко разнообразить и привлечь еще больше детской аудитории. Поэтому с учетом того, что количество гостей именно в летний период действительно в Минске возрастает с каждым годом. Не только туристов зарубежных, но и туристов, которые посещают столицу, проживающих в Республике Беларусь. Именно на такие знаковые большие мероприятия проводится до этого действительно большая рекламная кампания. Плюс проводимые ранее мероприятия проводятся на высоком уровне. Есть замечательные положительные отзывы и практически все. Соответственно, стараемся разнообразить и применить какие-то новые локации. Конечно, в большей степени в этом вопросе задействован частный бизнес. То есть люди это умеют делать, знают, как это сделать.

Подробности смотрите в видео.

# Отдых # Елена Нагорная # Юлия Алексеюк

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