Алексей Кушнаренко принял участие в чествовании сборной Минской области по хоккею
Серебряного призера Республиканской хоккейной лиги – команду Минской области – чествовали в спорткомплексе «Крутой Яр» в Борисовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Во время проведения турнира дружина показывала зрелищную и атакующую игру. Было заброшено множество шайб в ворота разных соперников. Гладкий сезон коллектив завершил на второй позиции. В финале сильнее оказалась команда Президента. Выход в решающую стадию вовсе не первый в истории сборной.
Алексей Кушнаренко, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Здесь есть настоящая команда людей, спортсменов, любителей спорта, которые нацелены на результат. Есть тренерский штаб, руководство, безусловно, мы на уровне облисполкома поддерживаем команду. И самое главное – это, конечно, преданные болельщики. В совокупности мы получили такой достойный результат.
Чуть ранее глава области посетил тренировку футбольного клуба БАТЭ. Борисовчане готовятся к матчу со «Сморгонью» в чемпионате страны.
Андрей Капский, председатель правления футбольного клуба БАТЭ:
Все эти слова передам команде. И я думаю, для них это будет и мотивация, и стимул подтверждать ту былую историю, которую создал футбольный клуб БАТЭ, успехами которого жила область, жил город и болельщики со всей страны.
Также Алексей Кушнаренко ознакомился с материально-технической базой спорткомплекса «Крутой Яр».