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Алексей Кушнаренко принял участие в чествовании сборной Минской области по хоккею

26 мая 2025 14:28
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Серебряного призера Республиканской хоккейной лиги – команду Минской области – чествовали в спорткомплексе «Крутой Яр» в Борисовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Во время проведения турнира дружина показывала зрелищную и атакующую игру. Было заброшено множество шайб в ворота разных соперников. Гладкий сезон коллектив завершил на второй позиции. В финале сильнее оказалась команда Президента. Выход в решающую стадию вовсе не первый в истории сборной.

Алексей Кушнаренко принял участие в чествовании сборной Минской области по хоккею-2

Алексей Кушнаренко, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Здесь есть настоящая команда людей, спортсменов, любителей спорта, которые нацелены на результат. Есть тренерский штаб, руководство, безусловно, мы на уровне облисполкома поддерживаем команду. И самое главное – это, конечно, преданные болельщики. В совокупности мы получили такой достойный результат. 

Чуть ранее глава области посетил тренировку футбольного клуба БАТЭ. Борисовчане готовятся к матчу со «Сморгонью» в чемпионате страны.

Алексей Кушнаренко принял участие в чествовании сборной Минской области по хоккею-4

Андрей Капский, председатель правления футбольного клуба БАТЭ:
Все эти слова передам команде. И я думаю, для них это будет и мотивация, и стимул подтверждать ту былую историю, которую создал футбольный клуб БАТЭ, успехами которого жила область, жил город и болельщики со всей страны. 

Также Алексей Кушнаренко ознакомился с материально-технической базой спорткомплекса «Крутой Яр».

# Андрей Капский # Алексей Кушнаренко # Хоккей

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