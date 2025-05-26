Алексей Кушнаренко принял участие в чествовании сборной Минской области по хоккею

Во время проведения турнира дружина показывала зрелищную и атакующую игру. Было заброшено множество шайб в ворота разных соперников. Гладкий сезон коллектив завершил на второй позиции. В финале сильнее оказалась команда Президента. Выход в решающую стадию вовсе не первый в истории сборной.

Серебряного призера Республиканской хоккейной лиги – команду Минской области – чествовали в спорткомплексе «Крутой Яр» в Борисовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Алексей Кушнаренко, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Здесь есть настоящая команда людей, спортсменов, любителей спорта, которые нацелены на результат. Есть тренерский штаб, руководство, безусловно, мы на уровне облисполкома поддерживаем команду. И самое главное – это, конечно, преданные болельщики. В совокупности мы получили такой достойный результат.

Чуть ранее глава области посетил тренировку футбольного клуба БАТЭ. Борисовчане готовятся к матчу со «Сморгонью» в чемпионате страны.