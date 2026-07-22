Париж запретил соцсети для детей младше 15 лет

Во Франции детям младше 15 лет будет запрещено пользоваться соцсетями, пишет ТАСС.

Соответствующий законопроект поддержали французские парламентарии. За законопроект отдали голоса 279 депутатов, против – 81.

Теперь соцсети обязаны внедрить механизмы проверки возраста своих пользователей. Также удалению подлежат аккаунты пользователей, не достигших 15 лет. Для пользователей от 15 до 18 лет время использования интернет-ресурсов будет ограничено.

Документ может вступить в силу с 1 сентября.

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