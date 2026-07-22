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Париж запретил соцсети для детей младше 15 лет

22 июля 2026 07:16
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Париж запретил соцсети для детей младше 15 лет-0

Во Франции детям младше 15 лет будет запрещено пользоваться соцсетями, пишет ТАСС.

Соответствующий законопроект поддержали французские парламентарии. За законопроект отдали голоса 279 депутатов, против – 81.

Теперь соцсети обязаны внедрить механизмы проверки возраста своих пользователей. Также удалению подлежат аккаунты пользователей, не достигших 15 лет. Для пользователей от 15 до 18 лет время использования интернет-ресурсов будет ограничено.

Документ может вступить в силу с 1 сентября.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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