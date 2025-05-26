Более 750 летних кафе и объектов торговли – как в Минске идёт подготовка к летнему сезону

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Жители столицы, в принципе, привыкли к тому, что у нас в городе для них созданы все необходимые условия действительно для качественного досуга, безопасного. Вместе с тем уже начиная с середины апреля месяца у нас достаточно большое количество и туристов в городе Минске. С учетом бронирования гостиниц, как коммунальной формы собственности, так и частной, мы понимаем, что до окончания, наверное, сентября месяца такая тенденция у нас сохранится. Гостей будет очень много. Поэтому город, конечно, в своей части подготовился. Большое количество нестационарных торговых объектов и летних террас у нас в 2025 году будет работать. То есть часть из них уже работает, сегодня их уже более 750. В данный момент работа еще ведется по заключению договоров аренды, монтажу летних террас. Я думаю и даже уверена, что мест и локаций хватит на любой вкус и любого потребителя.