Более 750 летних кафе и объектов торговли – как в Минске идёт подготовка к летнему сезону
Современные люди живут в бешеном ритме, особенно это чувствуется в городах. В летний период все стараются набраться сил и энергии, насладиться хорошей погодой и попробовать новые развлечения. Городские службы готовят объекты торговли, общепита и пляжи к летнему сезону.
О том, чем готовы удивить жителей столицы и туристов, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Чем планируете удивлять жителей и гостей столицы?
Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Жители столицы, в принципе, привыкли к тому, что у нас в городе для них созданы все необходимые условия действительно для качественного досуга, безопасного. Вместе с тем уже начиная с середины апреля месяца у нас достаточно большое количество и туристов в городе Минске. С учетом бронирования гостиниц, как коммунальной формы собственности, так и частной, мы понимаем, что до окончания, наверное, сентября месяца такая тенденция у нас сохранится. Гостей будет очень много. Поэтому город, конечно, в своей части подготовился. Большое количество нестационарных торговых объектов и летних террас у нас в 2025 году будет работать. То есть часть из них уже работает, сегодня их уже более 750. В данный момент работа еще ведется по заключению договоров аренды, монтажу летних террас. Я думаю и даже уверена, что мест и локаций хватит на любой вкус и любого потребителя.
Юлия Алексеюк:
Как долго будут работать летние кафе и террасы?
Елена Нагорная:
В 2025 году опять-таки, как и ежегодно, у нас определенной какой-то, конкретной конечной даты не установлено. Все зависит от сезонности. Конечно же, как правило, при благоприятных погодных условиях у нас большинство летних террас работают до середины октября.
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