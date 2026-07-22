США ввели пошлины на большинство канадских товаров

США ввели 50-процентные пошлины на большинство канадских товаров. Поводом стала дискриминация американских автомобилей, алкоголя и молочной продукции на канадском рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые тарифы вступят в силу через 30 дней и не затронут поставки калийных удобрений и критически важных минералов. Канадское правительство готово к диалогу, а американские предприниматели опасаются роста инфляции. Отметим, в Штатах рассматривают возможность введения пошлин на товары еще 60 стран.