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США ввели пошлины на большинство канадских товаров

22 июля 2026 07:14
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США ввели 50-процентные пошлины на большинство канадских товаров. Поводом стала дискриминация американских автомобилей, алкоголя и молочной продукции на канадском рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США ввели пошлины на большинство канадских товаров-2

Новые тарифы вступят в силу через 30 дней и не затронут поставки калийных удобрений и критически важных минералов. Канадское правительство готово к диалогу, а американские предприниматели опасаются роста инфляции. Отметим, в Штатах рассматривают возможность введения пошлин на товары еще 60 стран.

# США # Канада

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