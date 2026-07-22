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Первые двухтысячники среди комбайнеров определились в Минской области

22 июля 2026 07:37
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В Минской области определились первые двухтысячники жатвы среди комбайнеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые двухтысячники среди комбайнеров определились в Минской области-2

Поздравления аграрии принимали прямо на рабочих местах – в полях. Сразу два комбайнера сельхозпредприятия «Кухчицы» из Клецкого района – Павел Шутило и Сергей Костюкевич – намолотили по две тысячи тонн зерна. Оба трудятся на отечественной технике. Также чествовали водителя этого же предприятия Виталия Кишко, который уже перевоз две тысячи тонн нового урожая.

# Уборочная кампания

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