Первые двухтысячники среди комбайнеров определились в Минской области

Поздравления аграрии принимали прямо на рабочих местах – в полях. Сразу два комбайнера сельхозпредприятия «Кухчицы» из Клецкого района – Павел Шутило и Сергей Костюкевич – намолотили по две тысячи тонн зерна. Оба трудятся на отечественной технике. Также чествовали водителя этого же предприятия Виталия Кишко, который уже перевоз две тысячи тонн нового урожая.