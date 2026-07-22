Беларусь и Вьетнам обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области тылового обеспечения

Обмен опытом – для новых совместных проектов. В Центральном доме офицеров прошла встреча с делегацией Вьетнамской народной армии. Стороны обсудили актуальные вопросы тылового обеспечения и перспективы дальнейшего взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит проходит в рамках укрепления партнерства между оборонными ведомствами двух стран. Представители Вьетнама ознакомились с работой 432-го главного военного клинического медицинского центра. Делегации показали структуру учреждения, его материально-техническую базу и возможности оказания специализированной помощи.

Александр Шпаньков, исполняющий обязанности начальника военно‑медицинского управления Министерства обороны Беларуси:

Сотрудничество между Вьетнамской народной армией и Вооруженными Силами Республики Беларусь уже у нас происходит на протяжении нескольких лет. Это не первый визит делегации в наше ведущее учреждение в Республике Беларусь, которое оказывает медицинскую помощь военнослужащим. Данные контакты позволяют обмениваться опытом в организации оказания медицинской помощи как военнослужащим, так и прикрепленному контингенту, находящемуся на обслуживании у военных организаций здравоохранения.

В ходе посещения сегодняшнего нашего центра мы продемонстрировали возможности по оказанию помощи в наших терапевтических и хирургических отделениях, возможности по организации проведения диагностических процедур, ну и соответственно возможности в целом по мощностям и приему для оказания помощи раненых, пострадавших, больных, которые имеют право на обслуживание в нашей военной организации здравоохранения.

Визит делегации Вьетнамской народной армии продолжится на объектах тыла и производства. Запланировано посещение железнодорожной бригады и предприятий легкой и пищевой промышленности, которые поставляют продукцию для нужд белорусской армии.