Что в Беларуси планируются провокации, становится очевиднее с каждым днём. Разбираемся в ситуации

Новости Беларуси. Следственным комитетом установлены 17 подозреваемых по делу о нарушении общественного порядка 14 июля в столице. По факту организации и активного участия в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, возбуждено уголовное дело. Кроме этого, следователями в качестве свидетелей допрошены сотни лиц, задержанных в этот день. Большинство из них – это молодые люди в возрасте до 30 лет, которые были уверены, что их личности не будут установлены, а действия останутся безнаказанными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А тем временем некоторые представители штабов альтернативных кандидатов предлагают читать между строк предвыборные речи о якобы мирном протесте.

Как известно, к гибели «Титаника» привело не только само столкновение с айсбергом, но и ряд ошибок команды корабля во главе с его капитаном. Правда, сам капитан оставался на палубе до конца, организовывал спасение пассажиров, и даже получил от Сената по итогам расследования высшую награду за мужество.

Но так поступают порядочные люди на Западе. В Беларуси все несколько иначе и понятие о порядочности у многих своеобразное. Корабль – читай, объединенный штаб кандидатов – еще даже не столкнулся с айсбергом, пока еще не проиграл на выборах – они пройдут только завтра. А с палубы – считай, из избирательной кампании – бегут уже все, кто может бежать.

По фактам. 3 августа. В Киев улетает один из координаторов объединенного штаба. 4 августа. В том же направлении сбегают несколько активистов и топ-менеджеров проекта. Среди них и сестра одной из трех активных участниц предвыборной кампании. Затем Беларусь покидают еще функционер и один из разработчиков приложения «Голос».

Далее – участники так называемых штабов альтернативных кандидатов, волонтеры штабов и активисты сторонников. 8 августа в направлении России уехала одна из трех героинь, которых в народе уже называют грациями.

Чем вызвано бегство, понять немудрено. Как в том фильме: «Им Кемска волость подавай – сами хотели всем править и всея владети». Честно, видимо, уже не получится. Остается только один вариант – радикальный. Видимо, они что-то знают, о чем мы с вами можем только догадываться. Желание уберечь себя понятно. Желание делать революцию чужими руками – как-то так себе.

Что в Беларуси планируются – пока здесь поставим настоящее время, а не прошедшее – провокации, становится очевиднее с каждым днем. Многочисленные Telegram-каналы открыто публикуют инструкции: как быть, куда идти, что делать и как бороться.

Заметьте, инструкция пишется избранными белорусами в уютном кресле в кабинете в Варшаве, а бороться с режимом должны будут какие-то другие белорусы. Кому меньше повезло. В Минске. На улицах.

А теперь факты. Итак, Мозырь. Оперативное видео. Активный сторонник «страны для жизни», модератор местного Telegram-канала (именно так себя называет молодой человек в кадре) привез вот эти коробки. А в них – металлические ежи 3,5 на 5 см. Уменьшенная копия противотанковых. Пробивать колеса машин, чтобы на улицах возникли заторы. Сделал их сам – не менее 1 000. Зачем? Дадим слово Кулибину:

Через одну из групп в мессенджере Telegram я стал осуществлять поиск лиц, готовых доставить ежи в Минск для их использования в период проведения уличных протестных акций 9-10 августа. Идем дальше. Городской поселок Кореличи. Снова активисты движения «Страна для жизни». Снова как инструмент Telegram-канал. Договорились, встретились. Здесь, как и полагается, задачи поставили еще серьезнее: приехать 9-10 августа в Новогрудок, при помощи бензопилы спилить несколько больших деревьев, чтобы блокировать дорогу. Потом – площадь. Провокации и походы к зданиям райисполкома и милиции. И снова читаешь и не веришь, что речь идет о 2020-м. Будто очередная операция времен Великой Отечественной. Здания эти нужно забросать коктейлями Молотова. Они заранее приготовлены и ждут своего часа. И далее цитата из опроса.

Акция нацелена на отвлечение сил и средств органов внутренних дел и недопущение их усиления в столице, где будут разворачиваться основные действия.

Это все слова людей, которые письменно предупреждены о даче ложных показаний. С пониманием степени ответственности.

Задержанные охотно говорят: быть жертвой чужой революции не каждый согласится. Говорят и задержанные ранее сторонники Тихановского и Статкевича. И там вырисовывается совсем не радужная картина для обоих. Доказательств вины все больше, шансов на освобождение… как у капитана «Титаника». Айсберг виден в рубке, но свернуть уже никак невозможно.

Для закрепления результатов, как обычно, нужна яркая картинка. Ничем не брезгуя, в Минск летят журналисты и выходят на задание даже без аккредитации. Так, 7 августа трое журналистов телеканала «Настоящее время» были депортированы из страны именно за съемку очередной провокации.

– То есть фактически вы знали, что для работы вам нужна аккредитация.

– Я знал, да.

– Но не имея ее решили, скажем так, изготовить продукцию СМИ. Фактически, репортаж.

– [Кивает]