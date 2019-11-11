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Аристократическое занятие на деревне: взять уроки конного спорта можно в самом северном агрогородке Беларуси

11 ноября 2019 08:24
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В самом северном агрогородке Беларуси – Освее – все желающие могут попасть на иппоуроки. Здесь сохранилась конно-спортивная школа. В стойлах – объезженные лошади, среди которых есть и чистокровные.

Аристократическое занятие на деревне: взять уроки конного спорта можно в самом северном агрогородке Беларуси-1

О жизни в белорусских деревнях рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Александра на коне уже 4 года. После уроков сразу приходит сюда.

Аристократическое занятие на деревне: взять уроки конного спорта можно в самом северном агрогородке Беларуси-4

Аристократическое занятие на деревне: взять уроки конного спорта можно в самом северном агрогородке Беларуси-6

Александра Понизник, жительница агрогородка Освея Витебской области:
Любовь к лошадям, вообще интересно, спорт хороший. Хорошо, что что-то есть, все поддерживается очень даже неплохо.

Недавно здесь появился и штатный берейтор, кстати, выходец из этой же школы. Аристократическое занятие на деревне решили сохранить, закупили новую амуницию для верховой езды. Впрочем, руководство конной школы делает ставки на перспективу.

Аристократическое занятие на деревне: взять уроки конного спорта можно в самом северном агрогородке Беларуси-9

Аристократическое занятие на деревне: взять уроки конного спорта можно в самом северном агрогородке Беларуси-11

Аристократическое занятие на деревне: взять уроки конного спорта можно в самом северном агрогородке Беларуси-13

Что удивило директора футбольной школы из Санкт-Петербурга в спорткомплексе в белорусской деревне?

Подробнее в видеоматериале.

# Конный спорт # Фотофакт

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