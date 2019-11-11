Аристократическое занятие на деревне: взять уроки конного спорта можно в самом северном агрогородке Беларуси

В самом северном агрогородке Беларуси – Освее – все желающие могут попасть на иппоуроки. Здесь сохранилась конно-спортивная школа. В стойлах – объезженные лошади, среди которых есть и чистокровные.

Александра на коне уже 4 года. После уроков сразу приходит сюда.

О жизни в белорусских деревнях рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Александра Понизник, жительница агрогородка Освея Витебской области:

Любовь к лошадям, вообще интересно, спорт хороший. Хорошо, что что-то есть, все поддерживается очень даже неплохо.

Недавно здесь появился и штатный берейтор, кстати, выходец из этой же школы. Аристократическое занятие на деревне решили сохранить, закупили новую амуницию для верховой езды. Впрочем, руководство конной школы делает ставки на перспективу.