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Диалоговая площадка по вопросам молодёжной политики прошла в Московском районе. Что на ней обсуждали?

12 ноября 2020 17:41
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Новости Беларуси. Развитие социальной сферы и молодёжной политики – такие вопросы обсудили на диалоговой площадке в одном из учреждений образования на Алибегова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Диалоговая площадка по вопросам молодёжной политики прошла в Московском районе. Что на ней обсуждали?-1

Предложения от представителей администрации Московского района, молодёжных и общественных объединений, медиков, преподавателей и трудовых коллективов прозвучали разные. В их числе – более активное участие местных органов самоуправления в развитии и благоустройстве своего двора, района и города в целом. Также рассмотрели и предложения по внесению изменений в Конституцию Беларуси.

Диалоговая площадка по вопросам молодёжной политики прошла в Московском районе. Что на ней обсуждали?-4

Виталий Брель, первый заместитель главы администрации Московского района: 
Сегодня масса есть предложений и в области молодёжной политики, и в области образования, и в области жилищно-коммунального хозяйства. Также и самоуправления в виде КАТОСов, дворовых площадок. Сегодня наши люди небезразличны к тому, что происходит в стране, они хотят внести свои предложения. И вот этот способ внесения предложений – замечательный.

Диалоговая площадка по вопросам молодёжной политики прошла в Московском районе. Что на ней обсуждали?-7

Виктор Саевич, магистр политических наук, преподаватель БГЭУ: 
Значительная часть молодёжи последнее время несколько дезориентирована, и мы должны объяснить политику государства в молодёжной сфере, показать её правильность. И если требуются какие-то изменения, то эти изменения должны носить исключительно прогрессивный характер.

Диалоговая площадка по вопросам молодёжной политики прошла в Московском районе. Что на ней обсуждали?-10

Все озвученные предложения аккумулируют и направят для дальнейшего обсуждения на Всебелорусском народном собрании.

# Конституция # общество # Виталий Брель # Виктор Саевич # Фотофакт

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