В Беларуси выздоровели 108 769 пациентов, у которых ранее был подтверждён коронавирус

Диагноз поставлен 130 012 людям. За последние сутки – 1 563 новых случая. Известно, что выздоровели и выписаны 108 769 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 128 человек с рядом хронических заболеваний и коронавирусом. Что касается, количества протестированных на COVID-19, их в нашей стране свыше 3 миллионов 158 тысяч.