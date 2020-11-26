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В Беларуси выздоровели 108 769 пациентов, у которых ранее был подтверждён коронавирус

26 ноября 2020 12:12
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Новости Беларуси. Минздрав Беларуси опубликовал новые данные по заболеваемости COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси выздоровели 108 769 пациентов, у которых ранее был подтверждён коронавирус-1

Диагноз поставлен 130 012 людям. За последние сутки – 1 563 новых случая. Известно, что выздоровели и выписаны 108 769 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 128 человек с рядом хронических заболеваний и коронавирусом. Что касается, количества протестированных на COVID-19, их в нашей стране свыше 3 миллионов 158 тысяч.   

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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