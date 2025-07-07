Безопасность на воде – специалисты ОСВОД усилили контроль за пляжными зонами
По-настоящему жаркое лето наконец пришло в Беларусь и, похоже, надолго. Накануне, 3 июля, в стране был побит температурный рекорд 87-летней давности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хотя экстремальная жара взяла небольшую паузу, уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют новую температурную волну.
Где же спасение? Разумеется, у водоемов. Накануне на дорогах, которые ведут к Минскому морю, зафиксированы опять же рекордные пробки. А на пляжах, учитывая длинные выходные, яблоку негде упасть. Но вода – это еще и большая опасность, особенно для детей.
Как избежать беды? Репортаж от Анастасии Близнюк.
Правила простые и всегда актуальные, но их несоблюдение может стоить жизни. Особые требования для любителей экстремальных видов спорта: заезды возможны только в спасательном жилете и в полный штиль.
За безопасностью на акватории спасатели следят в режиме 24/7. В расписании ежедневного мониторинга – осмотр береговой линии по суше и с воды, дежурство возле пляжей.
Анастасия Близнюк, корреспондент:
Гидрокостюмы, спасательные круги, аптечки и баллоны с кислородом – все необходимое оборудование наготове. На сборы по сигналу тревоги у сотрудников ОСВОД считаные секунды. Каждое мгновение может стать решающим при спасении жизни на воде.
Главная причина чрезвычайных ситуаций – беспечность и невнимательность отдыхающих. Даже если пляж похож на райский уголок, здесь может быть сильное течение или коварное дно. Только за вчерашний день специалисты ОСВОД спасли 5 человек.
Павел Щербацевич, начальник спасательной станции «Вяча» Минской городской организации ОСВОД:
Основная задача – обеспечение безопасности на воде. Прежде всего жаркая погода, увеличилось количество отдыхающих. В рейды отправляемся каждые два часа, это минимум. По состоянию на пляжах, в зависимости, увеличиваем количество рейдов и обеспечиваем безопасность на воде. Используем дроны, квадрокоптеры и все имеющиеся у нас средства.
На спасательных станциях всегда в режиме готовности квалифицированный медицинский работник. В экстремальной ситуации первую помощь окажут незамедлительно.
Подробности в видео.