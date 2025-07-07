Безопасность на воде – специалисты ОСВОД усилили контроль за пляжными зонами

По-настоящему жаркое лето наконец пришло в Беларусь и, похоже, надолго. Накануне, 3 июля, в стране был побит температурный рекорд 87-летней давности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хотя экстремальная жара взяла небольшую паузу, уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют новую температурную волну. Где же спасение? Разумеется, у водоемов. Накануне на дорогах, которые ведут к Минскому морю, зафиксированы опять же рекордные пробки. А на пляжах, учитывая длинные выходные, яблоку негде упасть. Но вода – это еще и большая опасность, особенно для детей. Как избежать беды? Репортаж от Анастасии Близнюк.

Правила простые и всегда актуальные, но их несоблюдение может стоить жизни. Особые требования для любителей экстремальных видов спорта: заезды возможны только в спасательном жилете и в полный штиль. За безопасностью на акватории спасатели следят в режиме 24/7. В расписании ежедневного мониторинга – осмотр береговой линии по суше и с воды, дежурство возле пляжей.

Анастасия Близнюк, корреспондент:

Гидрокостюмы, спасательные круги, аптечки и баллоны с кислородом – все необходимое оборудование наготове. На сборы по сигналу тревоги у сотрудников ОСВОД считаные секунды. Каждое мгновение может стать решающим при спасении жизни на воде. Главная причина чрезвычайных ситуаций – беспечность и невнимательность отдыхающих. Даже если пляж похож на райский уголок, здесь может быть сильное течение или коварное дно. Только за вчерашний день специалисты ОСВОД спасли 5 человек.