173 малыша появились на свет в Беларуси 3 июля

Ежегодная и трогательная акция Беларуси. По доброй традиции в стране чествовали мам, чьи малыши появились на свет в День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 июля Беларусь получила самый дорогой подарок – 173 малыша. Что символично, в первые минуты знакового дня на свет появилось три маленьких гражданина: в Витебской и Минской областях, а также в столице.

13 мальчиков и 8 девочек. 3 июля именно столько малышей родились в столичном роддоме № 2. Это рекорд по стране. В праздничный день здесь появился на свет и сын Оксаны Соболевской. Четвертый ребенок в семье. Дома его будут встречать два братика и сестренка. Малыша ждали немного позже, но он выбрал днем своего рождения наш главный государственный праздник. Оксана Соболевская:

То, что многодетная семья, мы хотели этого всегда. Планировали сначала троих детей, а теперь вот у нас есть четвертый малыш. Мы очень счастливы.

Ольга Середа, главный врач Городского клинического родильного дома № 2 Минска:

Наш роддом принимает порядка 2,5 тысячи родов ежегодно. Мы оказываем медицинскую помощь и недоношенным детям, и мамам с экстрагенитальной патологией. Также у нас есть отделение реанимации для недоношенных детей. Мы выхаживаем маленьких, маловесных детей и с экстремально низкой массой тела. Малыш, который имел самый маленький вес при рождении, 580 грамм, был успешно выхожен в условиях нашего отделения и успешно выписан домой с мамой. Поэтому мы очень гордимся таким показателем.

В гостях у молодых мам представители общественного объединения «Белая Русь», и не с пустыми руками. В подарочных наборах все самое необходимое для первого года жизни малышей. Поздравление принимала и Екатерина Климкова. 3 июля она стала многодетной мамой. Такой титул ей подарил новорожденный Артур.

Екатерина Климкова:

Мы приехали сюда специально, заключали договор на роды. Потому что я уже знаю, что такой профессиональный уровень медперсонала, который лечит не только медикаментозно, но и добрым словом. Это тоже немаловажно. Я именно хотела родить 3 июля, и Артур меня услышал.

Этому малышу судьбой предначертано быть сильным и независимым, настоящим патриотом своей Родины, уверены родные. Вместе с Артуром в РНПЦ «Мать и дитя» в День Независимости на свет появились четыре ребенка, трое мальчиков и девочка.