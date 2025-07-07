173 малыша появились на свет в Беларуси 3 июля
Ежегодная и трогательная акция Беларуси. По доброй традиции в стране чествовали мам, чьи малыши появились на свет в День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
3 июля Беларусь получила самый дорогой подарок – 173 малыша. Что символично, в первые минуты знакового дня на свет появилось три маленьких гражданина: в Витебской и Минской областях, а также в столице.
13 мальчиков и 8 девочек. 3 июля именно столько малышей родились в столичном роддоме № 2. Это рекорд по стране. В праздничный день здесь появился на свет и сын Оксаны Соболевской. Четвертый ребенок в семье. Дома его будут встречать два братика и сестренка. Малыша ждали немного позже, но он выбрал днем своего рождения наш главный государственный праздник.
Оксана Соболевская:
То, что многодетная семья, мы хотели этого всегда. Планировали сначала троих детей, а теперь вот у нас есть четвертый малыш. Мы очень счастливы.
Ольга Середа, главный врач Городского клинического родильного дома № 2 Минска:
Наш роддом принимает порядка 2,5 тысячи родов ежегодно. Мы оказываем медицинскую помощь и недоношенным детям, и мамам с экстрагенитальной патологией. Также у нас есть отделение реанимации для недоношенных детей.
Мы выхаживаем маленьких, маловесных детей и с экстремально низкой массой тела. Малыш, который имел самый маленький вес при рождении, 580 грамм, был успешно выхожен в условиях нашего отделения и успешно выписан домой с мамой. Поэтому мы очень гордимся таким показателем.
В гостях у молодых мам представители общественного объединения «Белая Русь», и не с пустыми руками. В подарочных наборах все самое необходимое для первого года жизни малышей. Поздравление принимала и Екатерина Климкова. 3 июля она стала многодетной мамой. Такой титул ей подарил новорожденный Артур.
Екатерина Климкова:
Мы приехали сюда специально, заключали договор на роды. Потому что я уже знаю, что такой профессиональный уровень медперсонала, который лечит не только медикаментозно, но и добрым словом. Это тоже немаловажно. Я именно хотела родить 3 июля, и Артур меня услышал.
Этому малышу судьбой предначертано быть сильным и независимым, настоящим патриотом своей Родины, уверены родные. Вместе с Артуром в РНПЦ «Мать и дитя» в День Независимости на свет появились четыре ребенка, трое мальчиков и девочка.
Галина Гузовская, председатель Центральной районной организации РОО «Белая Русь»:
Наши мамы, которые участвуют в таинстве рождения детей, – настоящие героини. Мы уверены, что юные граждане Республики Беларусь будут истинными патриотами своей страны, будут прославлять нашу Родину в различных профессиональных сферах. А мамам, конечно же, мы желаем не останавливаться на достигнутом. Ведь двери РНПЦ «Мать и дитя» всегда открыты для тех, кто хочет добавить в свою жизнь немножечко чуда.
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