Александр Лукашенко проведёт совещание по проблемным вопросам ЖКХ

Новости Беларуси. Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и проблемные вопросы в отрасли. 5 апреля во Дворце Независимости пройдет совещание, на котором обсудят указанные вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и проблемные вопросы в отрасли. 5 апреля во Дворце Независимости пройдет совещание, на котором обсудят указанные вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С участием Президента планируется обсудить нарекания по работе коммунальщиков, задачи по озеленению, план на предстоящий республиканский субботник, качество воды, сроки и качество капремонтов, вопиющие факты беззакония товарищества собственников, работу службы 115.