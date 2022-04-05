Александр Лукашенко проведёт совещание по проблемным вопросам ЖКХ

Новости Беларуси. Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и проблемные вопросы в отрасли. 5 апреля во Дворце Независимости пройдет совещание, на котором обсудят указанные вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.