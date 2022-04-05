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Александр Лукашенко проведёт совещание по проблемным вопросам ЖКХ

05 апреля 2022 07:38
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Новости Беларуси. Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и проблемные вопросы в отрасли. 5 апреля во Дворце Независимости пройдет совещание, на котором обсудят указанные вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко проведёт совещание по проблемным вопросам ЖКХ-1

С участием Президента планируется обсудить нарекания по работе коммунальщиков, задачи по озеленению, план на предстоящий республиканский субботник, качество воды, сроки и качество капремонтов, вопиющие факты беззакония товарищества собственников, работу службы 115.

# ЖКХ # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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