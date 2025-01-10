Эти люстры украшают Дворец Независимости и Эрмитаж – «Марафон единства» заглянул на предприятие «Каскад»

Белорусы бережно и с благодарностью относятся к тем свершениям, которые сделаны на благо страны. Вспомнить о достижениях, увидеть таланты нашей земли и стать еще ближе. Все это – уникальные возможности поистине народного проекта «Марафон единства». В этот раз место встречи – Лида. Город с богатой историей. Здесь расположен один из древнейших замков Беларуси. К тому же, Лида – крупный промышленный центр, в регионе работают больше двух десятков предприятий. Многие из них сегодня открыли свои двери, как для коллег, так и для артистов и блогеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «НЕскучные НЕлекции», выставки, знаковые встречи, мастер-классы, экскурсии и концерты. На два дня город погрузился в атмосферу праздника, который объединяет и сближает белорусов. Яркие моменты первого дня – у Галины Буро.

На Лидском предприятии «Каскад» 10 января блистают звезды белорусской эстрады, но блеска заводчанам и самим не занимать. Эти роскошные люстры – их рук дело. Такая украшает Дворец Независимости, а копия этой – Эрмитаж, остальные можно увидеть в замках страны. Самая высокая люстра Лидского производства, 12-метровая, установлена в белорусском павильоне на ВДНХ в Москве. А слава об уникальной светотехнике – далеко за рубежом. 30-летняя история предприятия синхронизирована с возрастом независимой Беларуси: государство не раз подставляло плечо заводу, удалось сохранить сильную команду редких специалистов и вывести завод в уверенный плюс. 10 января для работников – заслуженный праздник.

Галина Новикова, мастер участка предприятия «Каскад»:

Очень весело, душевно. Особенно после рабочего дня, вот так вот собраться таким шикарным коллективом и отдохнуть.

Эксклюзивы сегодня и в объективах мобильных телефонов белорусских блогеров. На стеклозаводе «Неман» есть на что посмотреть и о чем рассказать подписчикам. Магия стекла и хрусталя, огня и творчества завораживает, а профессия мастеров стекольных дел уникальна – люди на заводе обучаются десятилетиями. От стаканов и ваз до авторских сувениров – все штучный товар, ведь изготовлен вручную. Ценителей немало. 720 тонн продукции в год здесь производят из стекла и хрусталя. Внутренний рынок обеспечен, остальное едет в Россию, Азербайджан, Казахстан, Китай. Выстраиваются в очередь за белорусскими эксклюзивами и покупатели из стран Европы: от Польши до Франции. Блогеры впечатлены. Старейшее стекольное предприятие Беларуси – блогеры посетили «Неман» в рамках «Марафона единства»

Таких размеров ванны горячего цинкования на 650 тонн больше нет нигде на постсоветском пространстве, в Европе – единицы. Раскаленный цинк для стальных изделий, как эликсир долголетия. Качество гарантировано на полсотни лет. На завод «Конус» привозят на обработку детали не только из Беларуси, но и дальнего зарубежья, в том числе из Евросоюза. Не отстают и местные предприятия. Ведь одно дело делают на благо экономики страны. К марафону активно подключается и молодежь. В расписании учащихся Лидского колледжа сегодня «НЕскучная НЕлекция». Говорили о том, как важно в нужный момент не ошибиться с выбором и чем может обернуться необдуманное решение. «Разам працуем, разам спяваем!» – в цехах «Лидахлебопродукта» выступили белорусские артисты

Тему защиты национальных интересов продолжили в городском дворце культуры. «Моя жизнь. Мой путь. Мой Президент» - проект о людях, которые внесли большой вклад в развитие нашей государственности. Откровенный разговор с Леонидом Мальцевым. Леонид Мальцев, директор Института государственной службы Академии управления при Президенте Беларуси:

Первое самое главное напутствие – нужно любить свой народ, свою Родину. Второе – это должны быть такие понятия как честь, совесть, достоинство. Они не просто должны быть понятиями, а через всю жизнь должны быть. Третье – это в современном обществе нужны знания и непрерывное обучение.