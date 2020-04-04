Что такое микрозелень и как её правильно посадить

Микрозелень на подоконнике – новый тренд. Всходы растений – в топе полезных продуктов у любителей ЗОЖ. Возникает вопрос: зачем есть побеги высотой несколько сантиметров? Что такое микрозелень и как её правильно посадить, рассказали в программе «Плюс-минус».

Анна Пашкевич, заведующая сектором бобовых овощных культур РУП «Институт овощеводства»:

Весной актуально повышать иммунитет или его поддерживать. Надёжным способом, на наш взгляд, является выращивание и употребление микрозелени. Микрозелень можно употреблять в любом виде и добавлять как в основные блюда, так и в десерты. Сейчас на примере кориандра мы покажем, как необходимо сеять микрозелень. Нам понадобится подложка. В данном случае мы возьмём льняную подложку.

Вода. Желательно, чтобы вода была отстоянная. Может быть обычная, водопроводная, но не менее 6 часов чтобы она постояла перед тем, как вы начнёте ею пользоваться. Мы берём нашу подложку, интенсивно её промачиваем.

После этого необходимо взять выбранные семена и равномерно их распределить по нашему субстрату.

После того, как вы оценили закрывание семенами вашей подложки, вам необходимо дополнительно эти семена сбрызнуть водой с использованием подручных средств и обязательно поставить на проращивание.

Как правило, семена лучше прорастают в темноте. Поэтому желательно ваши семена накрыть каким-нибудь светонепроницаемым материалом. В нашем случае, это такой же контейнер.