Что такое дипфейки и как с ними борются в Беларуси? Анонс программы «Неделя»

Новости Беларуси. Все самое важное и актуальное по итогам семи дней по версии журналистов телеканала СТВ. В эти минуты к эфиру готовится информационная программа «Неделя». Она традиционно выйдет в эфир в воскресенье в 19:30.
Новости Беларуси. Все самое важное и актуальное по итогам семи дней по версии журналистов телеканала СТВ. В эти минуты к эфиру готовится информационная программа «Неделя». Она традиционно выйдет в эфир в воскресенье в 19:30.
Основные темы выпуска смотрите в видеоматериале.
Итак, главные темы уходящих семи дней смотрите в итоговой программе «Неделя» 19 января в 19:30.