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Что такое дипфейки и как с ними борются в Беларуси? Анонс программы «Неделя»

18 января 2020 15:44
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Новости Беларуси. Все самое важное и актуальное по итогам семи дней по версии журналистов телеканала СТВ. В эти минуты к эфиру готовится информационная программа «Неделя». Она традиционно выйдет в эфир в воскресенье в 19:30.

Что такое дипфейки и как с ними борются в Беларуси? Анонс программы «Неделя»-1

Основные темы выпуска смотрите в видеоматериале.

Что такое дипфейки и как с ними борются в Беларуси? Анонс программы «Неделя»-4

Итак, главные темы уходящих семи дней смотрите в итоговой программе «Неделя» 19 января в 19:30.

Что такое дипфейки и как с ними борются в Беларуси? Анонс программы «Неделя»-7

# Интернет # общество # Фотофакт

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