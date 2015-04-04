Ароматные уголки, тематические цветники и вертикальное оформление. Как зацветет Минск в 2015 году

Уже в 20-х числах апреля в столице появятся первые цветы. Сначала улицы украсят около 300 луковичных растений – их заготовили еще осенью. Увеличится в городе и количество хвойных видов. Уже сейчас столичные озеленители приступили к их посадке.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов городского хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Сейчас идет работа по подготовке города, то есть уборка территорий, лечение от вредителей, очистка от солевых отложений, то есть обмыв кроны, обмыв стволов. На сегодняшний день около 50% улиц очищены, выполнены работы по санитарной обрезке. Будет продолжаться, как одно из направлений озеленения, формовочная стрижка как деревьев, так и кустарников.

В 2015 году изюминкой многих парков и скверов столицы станут ароматные уголки. В Минске планируют высаживать больше душистых цветов: лаванды, лилий, пионов и жасмина.

Главной темой в озеленении города в 2015 году станет юбилей Великой Победы. В каждом районе появятся тематические цветники. Возле Дома профсоюзов, на откосе по улице Толстого, а также на проспектах Дзержинского и Любимова.

По улицам Ванеева и Долгобродской и на проспекте Пушкина раскинутся невероятные цветочные композиции из множества ярких цветов. Каждая из них будет напоминать о подвиге нашего народа.

А на пересечении проспектов Победителей и Машерова засияет уникальная звезда. Вечный огонь из цветов появится на проспектах Рокоссовского и Партизанском. На улице Богдановича и Золотой горке к 70-летию победы будут цвести оригинальные панно.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов городского хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Город готовится к 70-летию. Будет проведена акция по посадки сирени Победы. Эта акция международная, участвуют ботанические сады Волгограда, Москвы, Ялты, Минска. Были выведены специальные сорта сирени, которые посвящены именно Победе. Они до 9 Мая будут высажены во всех городах-героях.

В 2015 году в столице особое внимание будут уделять вертикальному цветочному оформлению.

Еще больше станет объемных, ярких композиций, пышных шаров с ниспадающими цветами. А у каждой клумбы города появится свой стиль. Так, цветочная композиция «Часы» у Ратуши зацветет по-новому и станет более пестрой.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов городского хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Большое внимание уделяется важным объектам. Таким, как площади, центральные магистрали, места проведения массовых мероприятий. Там, конечно, усиливается цветочное оформление. А так, в принципе, у нас ни один район не обделен цветочным оформлением, в каждом районе оно присутствует.

Скоро майские первоцветы заменят летние растения, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Всего в столице высадят около двух миллионов цветов. Сейчас они под пристальным вниманием специалистов готовятся к своему парадному выходу.

Фаворитами минских клумб уже много лет являются бегония, виола различных оттенков, петуния, бархатцы. 2015 год не станет исключением, и они вновь порадуют минчан. Появятся и новые цветущие экземпляры.

Павел Зенкевич, главный агроном КУП «Цветы столицы»:

Новинки в этом году у нас будут представлены для вертикального озеленения Минска. Это калибрахоа, бакота. Также появится остеоспермум – прекрасный цветок, альпийская ромашка. Снизился спрос у озеленителя и у населения на такие растения, как антириум, георгины, потому что они плохо приживаются.

В 2015 году Минск обещает зацвести по-новому, еще ярче, солнечнее. Будет много красного, бордового, синего, белого, фиолетового и оранжевого. И, конечно, будет очень много изумрудно-зеленого. Уже совсем скоро.