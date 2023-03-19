Что собой представляет Польша в нынешней геополитической ситуации? Рассказали эксперты

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Западные и южные границы Беларуси уже давно находятся под пристальным вниманием НАТО. Польша, Литва, Латвия и Эстония превратились в плацдарм для солдат Альянса. За последние два года присутствие иностранного контингента увеличилось там в два раза. В общей сложности в странах Балтии и Польше сейчас находятся более 18 тысяч солдат. Но по мнению некоторых государств, недостаточно. Министр национальной обороны Польши пообещал сделать на границе с Беларусью «непроходимый барьер из танков».

Мариуш Блащак, министр национальной обороны Польши:

Польша планирует довести численность вооруженных сил до 300 тысяч человек, включая 50 тысяч в составе сил территориальной обороны. 18-я механизированная дивизия будет защищать «брестские ворота», это ее главная задача. Поэтому она получит танки Abrams.

Польские власти развернули против Беларуси настоящую гибридную войну. Основные провокации происходят на границе. В 2022 году польские солдаты обстреляли белорусский пункт пропуска «Песчатка». Предварительно ослепив белорусских военных стробоскопами, чтобы дезориентировать. Похожие провокации наблюдались и раньше. В январе прошлого года с территории Польши был обстрелян белорусский пограничный столб. На щитке с изображением государственного герба остались пробоины, а рядом были найдены металлические шарики.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Действия польских силовиков квалифицированы следствием как особо злостное хулиганство. Напомню, что это статья 339-я Уголовного кодекса Беларуси. Саму ситуацию на границе следствие расценивает как провокацию, которая направлена на подрыв безопасности и стабильной работы пограничной службы. Чтобы создать еще больший хаос, Польша начала закрывать пункты пропуска. Первыми под удар попали «Бобровники». После чего польские власти решили ограничить движение в пункте «Кукурыки». Что привело к огромным очередям и недовольству людей. Среди них и польские грузоперевозчики. Лукашенко о выборах в Польше и Литве: если они дадут людям проголосовать, народы их сметут – подробности здесь. Как заявил премьер-министр Польши, не исключено, что пограничное движение с Беларусью может быть закрыто полностью.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

Есть еще один очень большой переход – «Тресполь», если я правильно помню. Причина всего этого – усиление трений с Беларусью. Мы дали очень сильный сигнал по этому каналу Минску. Пока Польша возводит стены, Беларусь – мосты. Еще в апреле прошлого года наша страна ввела безвизовый режим для граждан Литвы и Латвии. А через несколько месяцев и для поляков. С этого времени нашу страну посетили около 400 тысяч граждан Евросоюза. Более 70 процентов из которых литовцы, поляки и латвийцы. «Поляки являются провокаторами Третьей мировой войны ради своих корыстных интересов» Надежда Сасс, СТВ:

Как объяснить суету польских властей на границе, которую мы наблюдаем в последние месяцы?

Юрий Дудкин, военный эксперт:

С началом СВО на территории Украины мы видим, что поляки не просто обнаглели, они проявили свою самую низкую сущность в том плане, что как называли Польшу «гиеной Европы», таковой она и осталась. На сегодня высшее руководство Польши выполняет все заветы маршала Пилсудского, союзника Гитлера, который исповедовал и навязывал рядовым полякам теорию от моря до моря, то есть по возрождению великой Польши. В данный момент высшее польское руководство прекрасно понимает, что без поддержки США, а это главная цель Польши – оттяпать у Украины, пользуясь положением, в котором сейчас находится Украина, часть территории (Галичину). Уже подготовлено более 3 тысяч исков международных судов на недвижимость и иную собственность, расположенной на территории Львова и Львовской области. Поэтому поляки являются провокаторами Третьей мировой войны ради своих корыстных интересов, ради захвата чужих территорий. Надежда Сасс:

Чем объяснима бесконечная возня Польши? Потому что понятно, что ни сама Беларусь, ни во взаимодействии с российскими войсками не собираются идти в поход на Варшаву, у которой собственная армия достаточно существенная, которая еще при этом закрыта зонтиком НАТО. Почему Польша зря надеется на помощь США?