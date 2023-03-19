Что собой представляет Польша в нынешней геополитической ситуации? Рассказали эксперты
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Западные и южные границы Беларуси уже давно находятся под пристальным вниманием НАТО. Польша, Литва, Латвия и Эстония превратились в плацдарм для солдат Альянса. За последние два года присутствие иностранного контингента увеличилось там в два раза. В общей сложности в странах Балтии и Польше сейчас находятся более 18 тысяч солдат. Но по мнению некоторых государств, недостаточно. Министр национальной обороны Польши пообещал сделать на границе с Беларусью «непроходимый барьер из танков».
Мариуш Блащак, министр национальной обороны Польши:
Польша планирует довести численность вооруженных сил до 300 тысяч человек, включая 50 тысяч в составе сил территориальной обороны. 18-я механизированная дивизия будет защищать «брестские ворота», это ее главная задача. Поэтому она получит танки Abrams.
Польские власти развернули против Беларуси настоящую гибридную войну. Основные провокации происходят на границе. В 2022 году польские солдаты обстреляли белорусский пункт пропуска «Песчатка». Предварительно ослепив белорусских военных стробоскопами, чтобы дезориентировать. Похожие провокации наблюдались и раньше. В январе прошлого года с территории Польши был обстрелян белорусский пограничный столб. На щитке с изображением государственного герба остались пробоины, а рядом были найдены металлические шарики.
Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Действия польских силовиков квалифицированы следствием как особо злостное хулиганство. Напомню, что это статья 339-я Уголовного кодекса Беларуси. Саму ситуацию на границе следствие расценивает как провокацию, которая направлена на подрыв безопасности и стабильной работы пограничной службы.
Чтобы создать еще больший хаос, Польша начала закрывать пункты пропуска. Первыми под удар попали «Бобровники». После чего польские власти решили ограничить движение в пункте «Кукурыки». Что привело к огромным очередям и недовольству людей. Среди них и польские грузоперевозчики.
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Как заявил премьер-министр Польши, не исключено, что пограничное движение с Беларусью может быть закрыто полностью.
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:
Есть еще один очень большой переход – «Тресполь», если я правильно помню. Причина всего этого – усиление трений с Беларусью. Мы дали очень сильный сигнал по этому каналу Минску.
Пока Польша возводит стены, Беларусь – мосты. Еще в апреле прошлого года наша страна ввела безвизовый режим для граждан Литвы и Латвии. А через несколько месяцев и для поляков. С этого времени нашу страну посетили около 400 тысяч граждан Евросоюза. Более 70 процентов из которых литовцы, поляки и латвийцы.
«Поляки являются провокаторами Третьей мировой войны ради своих корыстных интересов»
Надежда Сасс, СТВ:
Как объяснить суету польских властей на границе, которую мы наблюдаем в последние месяцы?
Юрий Дудкин, военный эксперт:
С началом СВО на территории Украины мы видим, что поляки не просто обнаглели, они проявили свою самую низкую сущность в том плане, что как называли Польшу «гиеной Европы», таковой она и осталась. На сегодня высшее руководство Польши выполняет все заветы маршала Пилсудского, союзника Гитлера, который исповедовал и навязывал рядовым полякам теорию от моря до моря, то есть по возрождению великой Польши. В данный момент высшее польское руководство прекрасно понимает, что без поддержки США, а это главная цель Польши – оттяпать у Украины, пользуясь положением, в котором сейчас находится Украина, часть территории (Галичину). Уже подготовлено более 3 тысяч исков международных судов на недвижимость и иную собственность, расположенной на территории Львова и Львовской области. Поэтому поляки являются провокаторами Третьей мировой войны ради своих корыстных интересов, ради захвата чужих территорий.
Надежда Сасс:
Чем объяснима бесконечная возня Польши? Потому что понятно, что ни сама Беларусь, ни во взаимодействии с российскими войсками не собираются идти в поход на Варшаву, у которой собственная армия достаточно существенная, которая еще при этом закрыта зонтиком НАТО.
Почему Польша зря надеется на помощь США?
Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации:
Польша решила не только устами Мариуша Блащака и Анджея Дуды увеличить свою армию в два раза, то есть до 250 тысяч человек, сформировать 18-ю дивизию рядом с Беларусью. Они почему-то решили, что им дадут Abrams. Насколько я понял, им дали только 28 учебных Abrams и не собираются компенсировать поставки Польши Украине. Т-72 ушли, и они пытались заменить их Abrams. Это не происходит. Польшу США рассматривают в качестве второго пушечного мяса, потому что ВСУ потихоньку утилизируются, и поляки рассматриваются Пентагоном в качестве второго пушечного мяса второй волны. Поляки этого не хотят. Они все-таки хотят загрести жар чужими руками и заполучить пять новых воеводств, возможно, претендовать на расшатывание ситуации в Брестской и Гродненской областях. Был у них план с организацией правительства в Гродно, гражданской войны в Беларуси. Все это говорит о том, что именно Польша сейчас претендует на роль альтернативного центра в Европе, подыгрывает им в этом Британия очень активно. Поляки мечтают занять главенствующее положение в ЕС, вытеснив Германию. Они при этом увеличивают численность своей армии, ее техническую оснащенность, готовят там «добровольческие» батальоны иностранного легиона, включая белорусский контингент (полк Калиновского), русский добровольческий корпус рекрутируется именно в Варшаве, и Варшава дает им оружие.
Потеснит ли Польша Германию за главенство в ЕС?
Надежда Сасс:
У Польши на данный момент есть достаточно много недругов в ЕС. Естественно, есть и планы Варшавы, Лондона, Вашингтона сделать из Польши великую региональную державу, потеснив Германию. А на сегодня есть ли государства ЕС, которые с этим не согласны или готовы высказать свое несогласие?
Владимир Ераносян:
Есть государства. Я не хочу упоминать здесь Венгрию, но дело в том, что… Вы понимаете, Германия должна проснуться, в какой-то момент она поймет, что поляки мутят свою игру, которая несет экзистенциальную угрозу немцам. Они должны это понять, хотя, конечно, со мной многие коллеги не соглашаются, говорят, что Германия – это оккупированная страна, что там присутствует 36 тысяч американских военнослужащих, что Олаф Шольц – это абсолютная марионетка, но я смотрю на те телодвижения, которые сейчас происходят, когда тот же Шольц приезжает в Саудовскую Аравию, когда он пытается спасти свои два крупнейших завода (Krauss Maffei и Rheinmetall), пытается замутить кольцевой обмен. Когда словаки поставляют свои данные ВСУ, они пытаются заместить их Panzerhaubitze 2000, то есть пытаются зарабатывать и тоже ловить какую-то пенку в этой игре. Немцы – это все равно амбивалентность. Поэтому нам надо быть в этой стратегической коалиции, которая сейчас сформировалась: Россия, Беларусь, Китай, Иран. Мы должны на этот костяк полагаться и понимать, что все противоречия в Европе пока зависят от гегемона. Поэтому давайте не будем на них смотреть и делать свое дело.
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