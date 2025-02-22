«Работаем по советской системе». Сколько раз рекомендуют делать массаж?

Александр Меженный, ведущий: Какие клиенты чаще приходят к вам, чем вы можете им помочь?

Андрей Дедюля, техник-массажист Столбцовской центральной районной больницы:

Как правило, это постинсультные больные.

Александр Стасевич, ведущий:

Как долго обычно человеку нужно проходить курс массажа, чтобы почувствовать заметное улучшение?

Андрей Дедюля:

Скажем откровенно и честно, мы работаем еще по советской системе, то есть 10 процедур. Но по нынешним современным методикам рекомендуется делать 15 процедур. Объясню почему. Первые пять процедур мы знакомимся с телом человека, то есть мы ищем его проблемы в той или иной зоне. Вторые пять процедур мы прорабатываем все это. Все, что его беспокоит, мы прорабатываем хорошенько, по мере возможностей. Третье – идем на закрепление. И тогда мы получим определенный результат.

Алеся Алехнович, ведущая:

На что обращаем внимание и после чего мы прямо бежим к специалисту?

Андрей Дедюля:

Когда вам становится в области шейного отдела позвоночника некомфортно, когда у вас начинают неметь руки, тогда милости просим.

Алеся Алехнович:

Когда ты заметил в себе какие-то изменения, может, где-то боль почувствовал, насколько важно быстрее обратиться к специалисту?

Андрей Дедюля:

Чем вы быстрее обратитесь, тем будет лучше, потому что если вы запускаете этот процесс, будет сложнее все это как-то восстанавливать.

Алеся Алехнович:

Давайте резюмируем. После сеанса массажа не должно быть каких-то заметных ухудшений. Если такое случается, то, возможно, стоит задуматься о профессионализме и правильном подходе специалистов.

Андрей Дедюля:

Тут есть небольшой нюанс. Если человек долгое время не обращается, на массаж не приходит, то после первой, второй, третьей процедуры у него все равно будут в мышцах болевые ощущения, потому что идет воздействие извне. Но это проходит.