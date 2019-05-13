В Гомеле трёхлетний мальчик выпал из окна 7 этажа и погиб

Новости Беларуси. Следователи выясняют обстоятельства выпадения двух детей из окон.

Как сообщает Следственный комитет, первый случай произошёл 12 мая в Бобруйске. Годовалый мальчик забрался на кресло, оттуда – на подоконник, а затем открыл находившееся на проветривании окно.

Малыш упал с высоты второго этажа. Пострадавшего обнаружила соседка, в руках у него была ручка от окна. Родители и старшая сестра в момент инцидента находились в другой комнате.

Сейчас мальчик в больнице, его состояние удовлетворительное.

Второй случай произошёл утром 13 мая в Гомеле. 3-летний мальчик выпал из окна квартиры на 7 этаже, где проживал с бабушкой и дедушкой. Ребёнок получил несовместимые с жизнью травмы.

По данным фактам проводятся проверки. Опрашиваются родственники, соседи, изучаются условия жизни детей.

К сожалению, в Беларуси каждый год случаются похожие трагические случаи. В прошлом году мы провели расследование, в котором наш корреспондент попыталась выяснить, почему это происходит.