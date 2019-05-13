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В Гомеле трёхлетний мальчик выпал из окна 7 этажа и погиб

13 мая 2019 09:01
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Новости Беларуси. Следователи выясняют обстоятельства выпадения двух детей из окон.  

Как сообщает Следственный комитет, первый случай произошёл 12 мая в Бобруйске. Годовалый мальчик забрался на кресло, оттуда – на подоконник, а затем открыл находившееся на проветривании окно.  

Малыш упал с высоты второго этажа. Пострадавшего обнаружила соседка, в руках у него была ручка от окна. Родители и старшая сестра в момент инцидента находились в другой комнате.  

Сейчас мальчик в больнице, его состояние удовлетворительное.  

Второй случай произошёл утром 13 мая в Гомеле. 3-летний мальчик выпал из окна квартиры на 7 этаже, где проживал с бабушкой и дедушкой. Ребёнок получил несовместимые с жизнью травмы.  

По данным фактам проводятся проверки. Опрашиваются родственники, соседи, изучаются условия жизни детей.  

К сожалению, в Беларуси каждый год случаются похожие трагические случаи. В прошлом году мы провели расследование, в котором наш корреспондент попыталась выяснить, почему это происходит.  

Фатальная беспечность или почему родители подписывают детям приговор? (здесь подробности).  

# Падение с высоты # происшествия

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