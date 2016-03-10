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Что работодатели подразумевают под понятием «социальный пакет»?

10 марта 2016 11:17
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Рабочий день с 9 до 6, высокая зарплата плюс социальный пакет. Сегодня подобный набор для большинства объявлений о поиске сотрудников можно назвать практически стандартным.

С режимом работы и зарплатой все понятно. Вопрос лишь в том, что такое «социальный пакет»?

Каждый работодатель называет социальным пакетом совершенно разные вещи. К примеру, нередко можно услышать, что компания предлагает оплачиваемый отпуск за счет работы, пенсионный стаж, компенсация командировочных. Однако различайте два понятий «социальная гарантия» и «социальный пакет».

Трудовое законодательство не обязывает белорусских работодателей предоставлять сотрудникам социальный пакет. А соответственно и работник не может требовать дополнительных бонусов. Тем не менее, соглашаясь на определённые условия труда, внимательно читайте контракт или договор.

# общество # Трудоустройство # Фотофакт # Виктория Ходосок

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