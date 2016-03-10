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Народному артисту Беларуси Владимиру Гостюхину исполнилось 70 лет

10 марта 2016 11:10
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Новости Беларуси. Владимир Гостюхин отмечает 70-летие. С юбилеем народного артиста  Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко. Зрителям актер хорошо знаком по многочисленным фильмам, в числе которых «Хождение по мукам»,  «Дети капитана Гранта», «Знак беды»,  «Дальнобойщики». Вот уже 35 лет Гостюхин работает в Театре-студии киноактера.

Он рос в творческой семье, после школы поступил в радиотехникум. Успел поработать электриком и даже стать главным энергетиком. Но студенческий театр приоритеты в жизни Гостюхина изменил. Желание служить в храме Мельпомены было настолько велико, что он брался за любой труд, лишь бы в театре. Шесть лет Владимир Васильевич  присматривал за декорациями, в ожидании своего шанса. Дебютными работами Гостюхина в кинематографе были малозаметные роли.

Сегодня он Народный артист Беларуси, лауреат Государственных премий СССР и БССР. На его счету множество престижных кинофестивалей и театральных форумов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Юбилеи # Владимир Гостюхин

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