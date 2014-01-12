Что происходит в мире с погодой и почему температурный плюс для Беларуси в плюс? Научное расследование СТВ

Новости Беларуси. Изменения в природе происходят год от года. Погодные аномалии сегодня в моде. Они осаждают даже, казалось бы, климатически стабильные части планеты. Штаты замерзают – температура минус 40 там вызвала шок. В Великобритании – потоп, а в Египте – снегопады. Белорусы же разделились на тех, кто считает, что нынешняя зима больше похожа на осень, и тех, кому она напоминает раннюю весну.

Что это? Погода путает календарь или календарь уже не по поре года? А главное – чем все это закончится? Температурные колебания штормят и экономику. Соединенным штатам 40-градусный минус обошелся в 5 миллиардов долларов. Электричество там подорожало в несколько десятков раз. Ну, а в Беларуси из-за отсутствия зимы идет экономия теплоэнергоресурсов.

Русская зима в Соединенных штатах Америки, снегопады в жарком Египте, «Венеция» в Великобритании. И наша, белорусская, «псевдозима». Природа, похоже, переиграла многолетний климатический сценарий. Там, где календарь диктует минус, термометр показывает плюс. И наоборот. Климатические нормы не в норме, природные аномалии накрывают даже самые стабильные уголки планеты. Итак, что же это?

Виктор Мельник, начальник службы гидрометеорологического мониторинга и фондов данных Белгидрометеоцентра:

Особенность последних десятилетий изменений климата – глобальное потепление.

Ученые успокаивают: климат – это не только среднее значение, это и отклонения. Существование аномалий никто не отрицает. Но теплый январь в Беларуси – явление, скорее, уже из разряда нормы. По наблюдениям синоптиков, за 20 с лишним лет этот месяц только четыре раза был холоднее обычного. Египет уже накрывало снежным покровом где-то 100 лет назад. Да и Ниагарский водопад тоже замерзал. Тем временем американская зима-2014 многим обитателям этой части планеты запомнится надолго.

Стефан Гувер, климатолог Института космологической физики (США):

В понедельник было очень холодно. Мы контролируем температуру на Южном полюсе, и оказалось, что там было на несколько градусов теплее, чем в Чикаго.

Американцы:

Надо греться: одевать шапку, свитер, двойные штаны, хорошие ботинки.

Я замерзаю – очень холодно. Я бы лучше сегодня дома сидел.

И, тем не менее, аномалии не только дают много поводов для разговоров, но и экономику штормят порядочно. Египет, где и так не самые лучшие финансовые времена, еще и на туристах не зарабатывает. Убытки считает Англия. В штатах из-за рекордных холодов были прекращены занятия в тысячах школ, отменены несколько тысяч авиарейсов. Цена на природный газ за первые дни холодов там выросла почти в 10 раз. Электроэнергия подорожала в 190 раз. Сумма за мегаватт в час едва ли не бьет током – пять тысяч долларов. Чтобы согреться, Соединенные Штаты Америки уже потратили 5 миллиардов долларов.

Грэг Баллард, мэр Индианаполиса штата Индиана (США):

Эти холода пугают меня, так как температуры будут потенциально смертельно опасными. Или, по крайней мере, очень сильно повлияют на привычный ход жизни.

А белорусские энергетики от плюсовых температур только в плюсе. Расход топливно-энергетических ресурсов помогает экономике страны. Сбереженные деньги отправляются на строительство новых котельных и реализацию других проектов. Если в цифрах, то потребление тепла, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, снизилось на 18% по всей республике.

Сергей Семашко, заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации - директор Департамента по энергоэффективности:

Это как раз позволило компенсировать те траты, которые были в апреле и в октябре. Ведь это порядка 250 тысяч.

Нынешней зимой экономят деньги и дорожники. Снегоуборочная техника в режиме ожидания второго пришествия стихии, из автопарка машины не выезжали уже примерно месяц. А это значит, топливо не сжигается, поломок нет. Не опустошаются и складские запасы песчано-соляной смеси. А ведь в снегопады и гололед счет реагентов идет на тысячи тонн, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В минусе от плюса только аграрии. Озимые лежат без снега. Если сейчас резко ударят морозы, растения погибнут. Для удачной перезимовки полям с будущим хлебом нужен снежный покров и температура до минус 5 в течение как минимум 3 дней.

Игнат Игнатов, агроном сельскохозяйственного предприятия «Дубовляны»:

Оптимальное содержание сахаров в растении в уход в перезимовку – 20-25%. На данном этапе идет расход сахаров. То есть растение не вегетирует. Чревато это тем, что при большой минусовой температуре вода кристаллизуется и, следовательно, кристаллы льда повредят клеточную стенку, клетку в целом. Как следствие, будут потери.

В этом хозяйстве под озимыми – 3 тысячи гектаров. Оценивая даже на глаз, урожай, рассказывает агроном, очень хороший. Получат ли заветные центнеры, все зависит от погоды. В 2013 году из-за отсутствия весны здесь пересеяли третью часть озимых.

Игнат Игнатов, агроном сельскохозяйственного предприятия «Дубовляны»:

Урожай где-то на 60-70 центнеров.

Изменение климата для страны с высоким сельскохозяйственным потенциалом – серьезная проблема. Плюсовая температура воздуха в январе, повышенная влажность и новые агроклиматические зоны. Отсюда возникает много вопросов: как выращивать, как ухаживать, как избежать новых болезней. Точные причины аномалий специалисты не комментируют. Теория потепления кого-то морозит, кого-то действительно греет. А повторится ли такая затяжная зима, как в 2013 году, или ждать ли нам еще одного Хавьера, говорить никто не берется. Климат, конечно, имеет свойство цикличности, но это понятие очень растяжимое.

Виктор Мельник, начальник службы гидрометеорологического мониторинга и фондов данных Белгидрометеоцентра:

От 40 тысяч лет до десятилетий, тысячелетий. Сказать, что на основании цикличности изменения климата можно сделать такие прогнозы, весьма затруднительно. Хотя в настоящее время существуют модели изменения климата. Отмечают, что потепление будет продолжаться. Но сказать по конкретному году никто не сможет.

Климат, погода и все, что с этим связано – это такие удивительные вещи, которые позволяют манипулировать общественным сознанием, вселять всеобщую панику или наоборот. И самое главное – делать деньги фактических из воздуха и температурных колебаний за окном.

На неделе Интернет стал забрасывать сенсациями: мир ждет самая сильная магнитная буря за последние 10 лет. Обещали даже, что будет она смертоносной. За вспышками на солнце наблюдают и белорусские ученые. За комментариями мы отправились в Центр геофизического мониторинга НАН Беларуси. Вахтер, кстати, узнав причину нашего визита, сразу же стала жаловаться на здоровье.

Рустам Сероглазов, заместитель директора Центра геофизического мониторинга Национальной академии наук Беларуси:

Возможно, в какой-то степени магнитное поле влияет на состояние всех живых организмов, в том числе и человека. Известно, что оно влияет на работу электронной аппаратуры. Непосредственное воздействие на человека пока не ясно.

Бурю обещали 9 января. Всплеск обращений на плохое самочувствие должны были зафиксировать на станции скорой медицинской помощи.

Андрей Майбородов, врач Минской городской станции скорой медицинской помощи:

В штатном режиме мы работали, без каких-либо эксцессов. От 1700 до 2000 вызовов за сутки. Это нагрузка ежедневная.

Отдельной статистики о том, что на фоне магнитных бурь повышается количество инфарктов и инсультов, не ведут и кардиологи. К тому же такое исследование, как магнитно-резонансная томография, оказывает более значительную магнитную нагрузку на организм, чем долетевшая до Земли вспышка на Солнце. Но после этой медицинской процедуры на плохое самочувствие никто не жалуется. А вот от магнитных бурь у нас почему-то обязательно начинает что-то болеть.

Анна Черненко, заведующий отделением кардиологии Больницы скорой медицинской помощи:

Существует эффект плацебо: когда идет информация о том, что влияние магнитных бурь негативное, плохо отражается на здоровье, люди поддаются всеобщей панике и считают, что с ними обязательно должно что-то произойти, что будет головная боль, подъем давления. Это не всегда так.

Нина Константиновна:

От простуды, от головы, от сердца. Все. От магнитных бурь нет.

Нина Константиновна в свои 82 и знать не знает, что принимать от магнитных бурь. По телевизору старушка, конечно, иногда слышит о том, что за окном какой-то не такой магнитный фон, но ни к сердцу, ни в голову космические новости близко не берет.

А тем временем, наконец, узнаем, был ли магнитный шторм.

Татьяна Аронова, заведующая отделом Центра геофизического мониторинга Национальной академии наук Беларуси:

Выброс плазменного вещества ушел в атмосферу, то есть в межзвездное пространство, и никак не отразился на магнитном поле земли. На земле было только слабое магнитное возмущение. Даже не было зафиксировано ни одной магнитной бури.