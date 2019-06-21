«У этой выставки большое будущее». Уникальную частную коллекцию олимпийских наград и медалей привезли в Минск

Новости Беларуси. Совсем скоро все мы будем ждать розыгрыша первых медалей II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специально к этому событию в Минск привезли уникальную коллекцию.

Аукционная стоимость наградных медалей – от 2 тысяч долларов до 250 тысяч. Все раритеты прошли через руки реставраторов крупнейшего олимпийского музея мира в Лозанне. Эксперты подтвердили подлинность каждого предмета.

Артефакты со всех Олимпиад, начиная с Афин 1896 года и заканчивая Пхенчханом 2018-го. Четыре сотни экспонатов: золотые, серебряные, бронзовые и памятные медали, факелы, кубки и статуэтки Игр разных лет – всё это олимпийская коллекция Владимира Потанина.

Павел Колобков, министр спорта России:

Во-первых, знаково для Беларуси – проведение II Европейских игр. Самое главное, что те объекты, которые я уже видел, действительно вызывают восхищение. Уверен, что и Игры, и результаты, которые покажут спортсмены, будут очень высокими.

Мне очень приятно, что открытие Игр предваряет выставка олимпийских раритетов. Выставка очень интересная: форма, подача и материала, и олимпийских артефактов, я думаю, вызовет интерес у всех болельщиков.

Очень хочется, чтобы здесь было как можно больше посетителей. У этой выставки большое будущее.

Увидеть коллекцию можно до 14 июля. Кстати, Минск стал отправной точкой проекта, далее олимпийская коллекция отправится в международное турне. Выставку представят в Токио, Пекине и Париже.