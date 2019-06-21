С каким настроением Минск встречает европейский праздник спорта? Репортаж с главной фан-зоны столицы

Новости Беларуси. Ну сейчас в самый эпицентр праздничных событий, где в эти дни расположена студия телеканала СТВ. Главная фан-зона II Европейских игр – центр притяжения болельщиков и туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что происходит около стадиона «Динамо» за несколько часов до церемонии открытия II Европейских игр? Репортаж СТВ

У Дворца спорта работает наш корреспондент Евгений Поболовец. От него узнаем, с каким настроением Минск встречает европейский праздник спорта.