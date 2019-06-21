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С каким настроением Минск встречает европейский праздник спорта? Репортаж с главной фан-зоны столицы

21 июня 2019 14:44
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Новости Беларуси. Ну сейчас в самый эпицентр праздничных событий, где в эти дни расположена студия телеканала СТВ. Главная фан-зона II Европейских игр – центр притяжения болельщиков и туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что происходит около стадиона «Динамо» за несколько часов до церемонии открытия II Европейских игр? Репортаж СТВ

У Дворца спорта работает наш корреспондент Евгений Поболовец. От него узнаем, с каким настроением Минск встречает европейский праздник спорта.

С каким настроением Минск встречает европейский праздник спорта? Репортаж с главной фан-зоны столицы-1

С каким настроением Минск встречает европейский праздник спорта? Репортаж с главной фан-зоны столицы-3

Евгений Поболовец, СТВ:
По самым скромным подсчетам, сегодня в Минск приехали более 30 тысяч иностранных туристов. Все они, как и мы, ждут открытия II Европейских игр.

Напомним, фан-зон открыто в Беларуси 10. Главная фан-зона – около Дворца спорта. Особенность главной фан-зоны – национальность и многовекторность. Это значит, что каждая страна-участница Европейских игр каждый день представляет свою национальную культуру: национальную кухню и танцы.

С какими эмоциями иностранные гости пришли сюда – смотрите в видеоинформации.

С каким настроением Минск встречает европейский праздник спорта? Репортаж с главной фан-зоны столицы-6

С каким настроением Минск встречает европейский праздник спорта? Репортаж с главной фан-зоны столицы-8

С каким настроением Минск встречает европейский праздник спорта? Репортаж с главной фан-зоны столицы-10

# Европейские игры # общество # Евгений Поболовец # Фотофакт

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