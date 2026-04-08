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Белорусские военные отрабатывают развертывание и подготовку соединений

08 апреля 2026 06:53
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В Беларуси продолжается совершенствование подготовки войск. Под руководством заместителя министра обороны генерал-майора Александра Науменко с одним из соединений Северо-западного оперативного командования проводится командно-штабное учение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские военные отрабатывают развертывание и подготовку соединений-2

Сейчас военнообязанные проходят призыв и восстановление навыков по основным предметам боевой подготовки. Инструкторы проверят уровень владения вооружением, тактикой, средствами связи. Подразделения получают материальные средства, вооружение, военную и специальную технику. Предстоит провести ее обслуживание и подготовку к выходу в назначенные районы. Все – в условиях, максимально приближенных к реальным.

Дмитрий Артемочкин, начальник отделения боевой подготовки отдельной гвардейской механизированной бригады:
В рамках подготовительного этапа к командно-штабному учению, проводимого с личным составом отдельно механизированной бригады под руководством заместителя министра обороны, часть сил и средств бригады были приведены в высшие степени боевой готовности. Сегодня на пункт приема личного состава осуществляется поставка мобресурсов из комплектующих военных комиссариатов.

Генсек ОДКБ поделился планами и ключевыми целями в развитии военного сотрудничества.

Белорусские военные отрабатывают развертывание и подготовку соединений-4

Игорь Оспанов, военнообязанный:
Проходил службу в войсковой части 5524 (это внутренние войска) в 2018-2019 годах. Повестка пришла на работу. В принципе ожидаемо было, потому что понимая, какая обстановка в мире на сегодняшний день, есть у меня личное понимание и у всей моей семьи, что нужно быть готовым морально, физически, технически. Поэтому отреагировал позитивно, адекватно, нормально и с готовностью настроился на прохождение сборов.

Дальнейший этап – практическая отработка учебных вопросов. Военным предстоит выполнить комплекс тактических задач, отработать взаимодействие между подразделениями, управление огнем, действия в условиях меняющейся обстановки.

Командование подчеркивает: такие учения позволяют поддерживать высокий уровень готовности, своевременно выявлять и устранять недостатки, а главное – обеспечивать слаженность личного состава. Учение продолжится по плану, а его результаты станут основой для дальнейшего совершенствования подготовки войск.

# Военные учения # Дмитрий Артемочкин

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