Белорусские военные отрабатывают развертывание и подготовку соединений

В Беларуси продолжается совершенствование подготовки войск. Под руководством заместителя министра обороны генерал-майора Александра Науменко с одним из соединений Северо-западного оперативного командования проводится командно-штабное учение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас военнообязанные проходят призыв и восстановление навыков по основным предметам боевой подготовки. Инструкторы проверят уровень владения вооружением, тактикой, средствами связи. Подразделения получают материальные средства, вооружение, военную и специальную технику. Предстоит провести ее обслуживание и подготовку к выходу в назначенные районы. Все – в условиях, максимально приближенных к реальным.

Дмитрий Артемочкин, начальник отделения боевой подготовки отдельной гвардейской механизированной бригады:

В рамках подготовительного этапа к командно-штабному учению, проводимого с личным составом отдельно механизированной бригады под руководством заместителя министра обороны, часть сил и средств бригады были приведены в высшие степени боевой готовности. Сегодня на пункт приема личного состава осуществляется поставка мобресурсов из комплектующих военных комиссариатов.