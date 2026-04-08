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24 апреля в Минске начнут работать аттракционы в парках

08 апреля 2026 06:53
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В Минске скоро стартует сезон аттракционов: в четырех крупнейших парках города завершилась подготовка инфраструктуры. Всего насчитывается около 60 таких развлекательных конструкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весенний сезон в Гомельском парке аттракционов официально открыт.

24 апреля в Минске начнут работать аттракционы в парках-2

В парке имени Челюскинцев списали старые аттракционы – колесо обозрения и «Ладью», – а на их месте после реконструкции появятся аналоги. Там же установили экстремальный аттракцион белорусского производства «Микс». В парке Горького появится детский аттракцион «Пожарная команда» для малышей от 3 лет, также туда переедут два аттракциона из парка имени Уго Чавеса – «Розовый слон» и «Пять Д».

Руслан Косевич, заместитель генерального директора – главный инженер УП «Минскзеленстрой»:
Сейчас заканчивается строительство четвертой очереди парка имени Уго Чавеса. Парк будет иметь спортивную направленность. В нем будет располагаться хоккейная площадка, волейбольная площадка, футбольная площадка, лыжероллерная трасса, воркаут площадки и многие другие локации.

Все аттракционы откроются для минчан и гостей города с 24 апреля.

# Аттракционы # Руслан Косевич

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