24 апреля в Минске начнут работать аттракционы в парках

В Минске скоро стартует сезон аттракционов: в четырех крупнейших парках города завершилась подготовка инфраструктуры. Всего насчитывается около 60 таких развлекательных конструкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В парке имени Челюскинцев списали старые аттракционы – колесо обозрения и «Ладью», – а на их месте после реконструкции появятся аналоги. Там же установили экстремальный аттракцион белорусского производства «Микс». В парке Горького появится детский аттракцион «Пожарная команда» для малышей от 3 лет, также туда переедут два аттракциона из парка имени Уго Чавеса – «Розовый слон» и «Пять Д».

Руслан Косевич, заместитель генерального директора – главный инженер УП «Минскзеленстрой»:

Сейчас заканчивается строительство четвертой очереди парка имени Уго Чавеса. Парк будет иметь спортивную направленность. В нем будет располагаться хоккейная площадка, волейбольная площадка, футбольная площадка, лыжероллерная трасса, воркаут площадки и многие другие локации.

Все аттракционы откроются для минчан и гостей города с 24 апреля.