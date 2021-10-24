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Почему на «Гродно Азот» остановили два цеха? Узнали на предприятии

24 октября 2021 16:35
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Новости Беларуси. Как обстоят реальные дела на «Гродно Азот»? Узнали в программе «Неделя» на СТВ.  

Леонид Сурус, начальник цеха аммиак-3 ОАО «Гродно Азот»:
Да, действительно остановлены два цеха на «Гродно Азот». Был обнаружен дефект на оборудовании на начальной стадии процесса, который для устранения требует полной остановки производства.  

Юлия Артюх:
То есть эта остановка неплановая, как я понимаю?  

Почему на «Гродно Азот» остановили два цеха? Узнали на предприятии-1

Леонид Сурус:
Это остановка неплановая. Остановлен также цех карбамид-3. Это цех, который технологически связан с производством аммиака-3. Потому что для производства карбамида сырьем являются аммиак и CO2. В связи с тем, что отсутствует сырье, поскольку стоит цех аммиака, технологически остановлен карбамид. Это абсолютно безопасная остановка, потому что остановка любого производства в случае возникновения каких-то неполадок предусмотрена технологическим регламентом.  

Производство и техника способны выходить, к сожалению, из строя, случаются неполадки. Для этого и существуют различные технические службы на предприятии: для того, чтобы проводить эти ремонты, профилактические работы и так далее. Никакой чрезвычайности здесь нет, будь это остановка плановая или неплановая.  

Почему на «Гродно Азот» остановили два цеха? Узнали на предприятии-4

Если горит факел на аммиаке, это значит, что идут пусковые или остановочные операции, в том числе неплановые остановки. Автоматическая система управления приведет систему в безопасное состояние, а технологическая среда будет сожжена на факеле.  

Что происходит на «Гродно Азот»? Юлия Артюх съездила на предприятие и поговорила с сотрудниками. Подробнее здесь.  

# Предприятия Беларуси # Экономика # Леонид Сурус # Юлия Артюх # Фотофакт

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