Почему на «Гродно Азот» остановили два цеха? Узнали на предприятии

Новости Беларуси. Как обстоят реальные дела на «Гродно Азот»? Узнали в программе «Неделя» на СТВ. Леонид Сурус, начальник цеха аммиак-3 ОАО «Гродно Азот»:

Да, действительно остановлены два цеха на «Гродно Азот». Был обнаружен дефект на оборудовании на начальной стадии процесса, который для устранения требует полной остановки производства. Юлия Артюх:

То есть эта остановка неплановая, как я понимаю?

Леонид Сурус:

Это остановка неплановая. Остановлен также цех карбамид-3. Это цех, который технологически связан с производством аммиака-3. Потому что для производства карбамида сырьем являются аммиак и CO2. В связи с тем, что отсутствует сырье, поскольку стоит цех аммиака, технологически остановлен карбамид. Это абсолютно безопасная остановка, потому что остановка любого производства в случае возникновения каких-то неполадок предусмотрена технологическим регламентом. Производство и техника способны выходить, к сожалению, из строя, случаются неполадки. Для этого и существуют различные технические службы на предприятии: для того, чтобы проводить эти ремонты, профилактические работы и так далее. Никакой чрезвычайности здесь нет, будь это остановка плановая или неплановая.