Что пробуют и покупают в Минске гости II Европейских игр?

Новости Беларуси. Болельщиков со всего континента можно встретить в эти дни в Минске. Поддержку спортсменам они могут оказывать и дистанционно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У главных арен соревнований развернулись фан-зоны. Корреспондент СТВ Анастасия Ярощик-Корниенко рассказывает, что происходит у «Чижовка-Арены».

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:

Здесь проходят соревнования дзюдоистов. Мы очень переживаем. Фан-зона – это уникальная возможность для зрителей увидеть самые интересные моменты, особенно, если не успел купить билет на соревнования. Для молодых пап – это возможность и за ребенком последить, и посмотреть соревнования.





С женой, с ребенком, со всей моей родней. Пришли посмотренть любимый вид спорта – дзюдо. Я сам очень много лет отдал этому спорту. Пришел болеть за своих друзей. Беларусь умеет принимать гостей, особенно по спортивным мероприятиям. Я сам много где бывал, могу сказать, что у нас все на достойном уровне.

Я вообще люблю смотреть любые виды спорта, болею за нашу команду. В следующие выходные на «Чижовка-Арене» будут проходить соревнования по карате. Я сам был участником сборной по карате. Приду за своих ребят болеть.

Фан-зона хороша тем, что можно не только посмотреть прямые трансляции, но и хорошо здесь пообедать. В меню – шашлыки, драники, колбаски. «Мы в восторге от того, как всё организовано». Что говорят гости о II Европейских играх?

Повар:

Безумно много драников уходит, не успеваем жарить, не успеваем драть. Дерем вручную. Много шашлыка идет тоже.

Ровно в полдень начался концерт. Здесь национальные мотивы. Татьяна Ефременко, солистка Государственного академического ансамбля танца:

Очень много зарубежных гостей, поэтому для них мы показали лучшие белорусские номера нашего легендарного коллектива. Представили один из лучших номеров нашего ансамбля – «Карагод сяброў». Ну и, конечно же, шопинг. Повсюду можно приобрести товары с символикой II Европейских игр. Кстати, уходят очень быстро. Как признаются продавцы, приходится пополнять полки по нескольку раз.