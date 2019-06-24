«Мы в восторге от того, как всё организовано». Что говорят гости о II Европейских играх?

Новости Беларуси. 24 июня основные турниры игр пройдут на семи спортивных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В «Чижовка-Арене» продолжатся соревнования дзюдоистов. И именно в эти минуты они выходят на ковер. Настроены ли на победу наши спортсмены – узнаем прямо сейчас. На связи со студией корреспондент СТВ Анастасия Ярощик-Корниенко.

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:

Настроение прекрасное, уже начались прямые трансляции. Смотрим сегодня дзюдо и пулевую стрельбу. Болеем за наших, ждем медалей. Приехали пораньше, чтобы посмотреть, как живет фан-зона утром.

Наталья Дроздова, бригадир:

Здесь достаточно удобно убирать, потому что люди культурные, активные. Есть у нас пакеты и мешки. Нет такого, чтобы бросали куда попало. Хорошо работают пищевые блоки.

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:

Первые посетители на фан-зоне появились в 9 часов утра. Мы поинтересовались, почему так рано.

Туристы:

Настроение хорошее, приехали из Гродно.