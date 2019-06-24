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«Мы в восторге от того, как всё организовано». Что говорят гости о II Европейских играх?

24 июня 2019 08:35
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Новости Беларуси. 24 июня основные турниры игр пройдут на семи спортивных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В «Чижовка-Арене» продолжатся соревнования дзюдоистов. И именно в эти минуты они выходят на ковер. Настроены ли на победу наши спортсмены – узнаем прямо сейчас. На связи со студией корреспондент СТВ Анастасия Ярощик-Корниенко.   

«Мы в восторге от того, как всё организовано». Что говорят гости о II Европейских играх? -1

«Мы в восторге от того, как всё организовано». Что говорят гости о II Европейских играх? -3

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:   
Настроение прекрасное, уже начались прямые трансляции. Смотрим сегодня дзюдо и пулевую стрельбу. Болеем за наших, ждем медалей. Приехали пораньше, чтобы посмотреть, как живет фан-зона утром.   

«Мы в восторге от того, как всё организовано». Что говорят гости о II Европейских играх? -6

Наталья Дроздова, бригадир:   
Здесь достаточно удобно убирать, потому что люди культурные, активные. Есть у нас пакеты и мешки. Нет такого, чтобы бросали куда попало. Хорошо работают пищевые блоки.   

«Мы в восторге от того, как всё организовано». Что говорят гости о II Европейских играх? -9

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:   
Первые посетители на фан-зоне появились в 9 часов утра. Мы поинтересовались, почему так рано.   

«Мы в восторге от того, как всё организовано». Что говорят гости о II Европейских играх? -12

Туристы: 
Настроение хорошее, приехали из Гродно.   

«Мы в восторге от того, как всё организовано». Что говорят гости о II Европейских играх? -15

Мы приехали из Владикавказа посмотреть ваши Игры. Мы первый раз в Минске, и очень нам понравилась чистота ваших улиц, организация соревнований, сама атмосфера, люди очень доброжелательные. Мы в восторге от того, как все организовано.  

Подробности в видеоматериале. 

«Мы в восторге от того, как всё организовано». Что говорят гости о II Европейских играх? -18

«Мы в восторге от того, как всё организовано». Что говорят гости о II Европейских играх? -20

# Анастасия Ярощик-Корниенко # Наталья Дроздова # Фотофакт

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