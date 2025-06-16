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Что посмотреть в Новогрудке? Топ мест для туристов собрали в местном квесте – рассказываем

16 июня 2025 13:49
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Дух старины и рыцарства, любимый край Адама Мицкевича. За новогрудской атмосферой каждые выходные приезжают сотни туристов, влюбляются, а затем возвращаются вновь и вновь, рассказали в программе «Путевка BY».

Что посмотреть в Новогрудке? Топ мест для туристов собрали в местном квесте – рассказываем-2

А вы знали, что в Новогрудке есть волшебный ритуал для путешественников? Рекомендуем начать свой визит с туристического информационного центра. Там находится ретро-чемодан, который побывал во многих странах и заряжает на приключения. Стоит с ним сфотографироваться и загадать новую точку на карте, как вскоре окажетесь на морском берегу или в красотах Синеокой. Это талисман удачи.

Что посмотреть в Новогрудке? Топ мест для туристов собрали в местном квесте – рассказываем-4

Так и появился захватывающий квест «Собери свой чемодан магического очарования Новогрудчиной». В нем собраны достопримечательности по всему району, а самое главное – нет тайминга и спешки. Проходить маршрут можно за несколько выходных и даже в течение года. Участников ожидает фирменный приз.

Что посмотреть в Новогрудке? Топ мест для туристов собрали в местном квесте – рассказываем-6

Ульяна Войтович, директор туристического информационного центра г. Новогрудка:
11 точек и среди них краеведческий новогрудский музей, дом-музей Адама Мицкевича, костел Святого Казимира во Вселюбе – это самый старый костел в Беларуси, также Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь и ретро-фотоателье, где можно сделать памятные красивые фото в нарядах. 

Костел Святого Архангела Михаила, также центр ремесел, где можно познакомиться с вытинанкой-выбиванкой, и картинная галерея художника Кастуся Качана. 

Что посмотреть в Новогрудке? Топ мест для туристов собрали в местном квесте – рассказываем-8

Ульяна Войтович:
В каждом чемоданчике указаны объекты, которые нужно посетить. Туристы их посещают, получают отметку, и мы уже в туристическом информационном центре ставим финальный штамп и дарим фирменный собственный маленький чемоданчик. Внутри чемодана находятся открытки с видами Новогрудка. И важный момент – такой чемоданчик нельзя нигде купить.

Подробности смотрите в видео.

# Туризм # Достопримечательности Беларуси

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