Что подарить на Новый год: 10 подарков, которые задобрят Жёлтую Земляную Свинью

Как гласит японская мудрость, если подарок понравился, значит, ты отдал часть своей души. Предстоящий Новый Год – отличный повод сделать маленькое чудо для себя и своих близких. Единственный вопрос – как выбрать сюрприз, который действительно обрадует человека? При этом не потратить уйму времени на поиски и не разориться. Но обо всем по порядку. Обычай одаривать кого-то уходит вглубь веков. Правда, раньше презенты делали не близким, а мифическим существам – духам, лешим, русалкам. Чтобы задобрить их и подружиться. С рассветом христианства в Европе появилась традиция вручать подарки друг другу. Сегодня многообразие ассортимента позволяет найти сувенир на любой вкус и цвет. Юрий Заболотный:

Взрослым принято дарить что-нибудь полезное, например, термос или ланч-бокс. Они часто берут с собой пищу на работу и хочется есть из красивой посуды.

Детям можно подарить какой-нибудь интересный наборчик в школу.

Ну, и конечно, бабушкам с дедушками я бы подарил рамку, потому что в нее можно вставить фотографию и подарить дополнительно еще и эмоцию.

Новый год праздник хоть и семейный, но далеко не домашний. Только в Минске десятки заведений предлагают встретить 2019 с шоу-программой и богатым меню, избавив от традиционного строгания салатов. В этом случае, церемония дарения носит более публичный характер. И здесь не без курьезов. 2019-й под знаком Жёлтого Кабана. В чём встречать Новый год Ольга Коробчиц, ивент-менеджер:

12 лет назад как раз в тему этого Нового года, дарили маленькую декоративную свинку. Она очень была классная.

Впрочем, выбрать креативный или душевный презент – это еще далеко не все. Как водится, хорошей конфете нужен соответствующий фантик. Ольга Коробчиц:

Упаковка – это лицо подарка. И если подарок красиво оформлен, то любому человеку будет интересно заглянуть. А что же там? Предпраздничная суета набирает обороты, а с ней и продажи в магазинах. Сувениры, книги, игрушки, бытовая техника и украшения. Впрочем, для тех, у кого нет времени на поиски, есть универсальный вариант. Каким будет жёлтый кабан для Вас: астрологический прогноз на 2019 год Ирина Татарникова, заведующая секцией универсального магазина:

Если вы сомневаетесь с выбором подарка, вы можете подарить подарочный сертификат и каждый сделает свой выбор на свой вкус.