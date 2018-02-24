Что они искали на дне стакана, объяснить не могут: ЛТП как шанс вернуться к трезвой жизни

Новости Беларуси. Лечебно-трудовой профилакторий как перезагрузка для людей, ведущих асоциальный образ жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне алкоголя они теряют работы, семьи, встают на криминальный путь. Сегодня в Беларуси вырабатываются новые механизмы помощи таким гражданам.

Что пытался разглядеть Игорь Ковалевский на дне стакана, сказать затрудняется. За дружбой с «беленькой» и не заметил, как потерял высокооплачиваемую работу сварщика, и как от него ушла жена с ребёнком. Здесь в ЛТП наконец взглянул на жизнь трезво.

Игорь Ковалевский:

Чтоб не было такого, когда звонишь жене, если ты пьяный к сыну не приходи. Выйти из этого учреждения, устроится обратно на работу, прежде всего на работу. Ну и поменять круг общения.

В пятом ЛТП Новогрудка больше тысячи людей. Живут они здесь год. Медицинское лечение, труд и полный отказ от алкоголя ради того, чтобы завязать с прошлым.

Алексей Чубрик, врач психиатр-нарколог Лечебно-трудового профилактория №5 города Новогрудок:

Разработана программа научными сотрудниками из Республиканского научно-практического центра психического здоровья. Будем больше воздействовать на психологическую составляющую.

Здесь живут по расписанию – таков порядок. В 5:30 подъём, поверка, завтрак, труд. Рабочих, в основном, развозят по предприятиям, но есть в ЛТП и своя производственная база. Пиломатериалы, ящики, поддоны, катушки для кабеля – работа, конечно, пыльная, зато любому под силу.

Галина Буро, СТВ:

Работа выполняется по заказу для различных предприятий. Вот, например, такие корзины для клубники и малины здесь летом изготавливают свыше 20 тысяч в неделю. Вырученные деньги идут в копилку профилактория – на зарплаты и развитие.

Бонус – обучение профессии и диплом. Это важно. Штукатур, плиточник, каменщик. Занятия ведут преподаватели из Новогрудского строительного лицея. На выходе из ЛТП – готовый мастер, причем трезвый.

Стать пациентом или клиентом этого заведения – тоже надо умудриться. Три привода в милицию подшофе, протокол в течение года. И проходят ещё месяцы ожидания, чтобы получить шанс на трезвую жизнь. Исцеление после ЛТП также отслеживают.

Серей Радюк, начальник Лечебно-трудового профилактория №5 города Новогрудок:

На всех граждан отправляем информацию в центр труда и занятости с целью оказания им помощи. Те граждане, которые, помимо успешной медико-социальной адаптации, ещё и трезво оценили своё пагубное прошлое, сделали из него выводы, после окончания содержания в ЛТП трудоустроились, наладили хорошие отношения в семьях, как правило, в ЛТП не возвращаются.