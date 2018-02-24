В дни сильных морозов вместе с ГАИ кольцевую дорогу и загородные трассы патрулируют волонтёры Красного Креста

Новости Беларуси. Синоптики предупреждают об усилении морозов. В Беларуси сохраняется оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 25 февраля метеорологи прогнозируют до минус 25-ти. ГАИ в эти дни несет службу в усиленном варианте. Ситуация на дорогах отслеживается круглосуточно. А дежурные патрули готовы оказать помощь всем участникам движения. Автовладельцев и пешеходов просят отказаться от дальних маршрутов. В крайнем случае, не забывать утепляться, брать с собой горячее питье и следить, чтобы телефон был заряжен.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

Только за ближайшее время сотрудники Госавтоинспекции более чем в 30 случаях оказали помощь участникам дорожного движения. Это те водители, которые замерзли на трассе, когда их автомобили не смогли продолжить движение, это и пешеходы, которые передвигались на дальние расстояния и уже начинали замерзать, не достигнув точки назначения.

Отреагировали на ситуацию и волонтеры Красного Креста. Они патрулируют минскую кольцевую дорогу и загородные трассы. В автомобилях есть все необходимое для первой помощи: провода для прикуривания, тросы для буксировки и даже небольшой запас топлива.