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Горячую воду и круглосуточное отопление здесь ждали давно: в агрогородке Шайтерово появился природный газ

24 февраля 2018 13:55
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Новости Беларуси. Холода не страшны жителям Шайтерово. В агрогородке появился природный газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Горячую воду и круглосуточное отопление здесь ждали давно: в агрогородке Шайтерово появился природный газ-1

Населенный пункт стал первым в Витебской области, который газифицировали в 2018 году. Горячую воду и круглосуточное отопление – здесь ждали давно. Благодаря голубому топливу открываются и новые перспективы для местного хозяйства. Теперь в планах модернизация производства, строительство нового цеха и отказ от дизельного топлива на зерносушилках.

Горячую воду и круглосуточное отопление здесь ждали давно: в агрогородке Шайтерово появился природный газ-3

Леля Булавская, житель агрогородка Шайтерово:
Облегчиться у нас с дровами все. Мы придем с работы, у нас будет тепло, уютно, хорошо. И всегда по хозяйству сварить нам будет легче, проще. Мы очень надеемся, что это даст нам большой результат и успех.

Горячую воду и круглосуточное отопление здесь ждали давно: в агрогородке Шайтерово появился природный газ-5

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:
Газификация для Витебской области наиболее важна, наверное, нежели для других регионов страны. Почему? Мы находимся достаточно в жестких северных условиях. Затраты на производство продукции у нас всегда выше.

Горячую воду и круглосуточное отопление здесь ждали давно: в агрогородке Шайтерово появился природный газ-7

В Шайтерово – почти 250 домов и более 600 местных жителей. Некоторые семьи уже сегодня готовы заключить договоры и заняться подведением газа к своему жилью.

Горячую воду и круглосуточное отопление здесь ждали давно: в агрогородке Шайтерово появился природный газ-9

К тому же для сельских жителей законодательство предусматривает материальную поддержку в вопросе газификации. Есть возможность воспользоваться и льготным кредитом.

Горячую воду и круглосуточное отопление здесь ждали давно: в агрогородке Шайтерово появился природный газ-11

Горячую воду и круглосуточное отопление здесь ждали давно: в агрогородке Шайтерово появился природный газ-13

Горячую воду и круглосуточное отопление здесь ждали давно: в агрогородке Шайтерово появился природный газ-15

# Агрогородки # общество # Николай Шерстнев # Фотофакт

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