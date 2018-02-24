Горячую воду и круглосуточное отопление здесь ждали давно: в агрогородке Шайтерово появился природный газ

Новости Беларуси. Холода не страшны жителям Шайтерово. В агрогородке появился природный газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Населенный пункт стал первым в Витебской области, который газифицировали в 2018 году. Горячую воду и круглосуточное отопление – здесь ждали давно. Благодаря голубому топливу открываются и новые перспективы для местного хозяйства. Теперь в планах модернизация производства, строительство нового цеха и отказ от дизельного топлива на зерносушилках.

Леля Булавская, житель агрогородка Шайтерово:

Облегчиться у нас с дровами все. Мы придем с работы, у нас будет тепло, уютно, хорошо. И всегда по хозяйству сварить нам будет легче, проще. Мы очень надеемся, что это даст нам большой результат и успех.

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:

Газификация для Витебской области наиболее важна, наверное, нежели для других регионов страны. Почему? Мы находимся достаточно в жестких северных условиях. Затраты на производство продукции у нас всегда выше.

В Шайтерово – почти 250 домов и более 600 местных жителей. Некоторые семьи уже сегодня готовы заключить договоры и заняться подведением газа к своему жилью.