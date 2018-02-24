Лучше воевать в виртуальном пространстве, а не в реальном: в офисе компании «Velcom» открылся настоящий киберпарк

Новости Беларуси. Настоящий киберпарк открылся в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Игровую вселенную по мотивам популярной компьютерной игры обустроили на территории в 140 квадратов в центральном офисе компании «Velcom». Такую акцию телеком-оператор приурочил ко Дню защитника Отечества.



У сильной половины появилась редкая возможность принять участие в настоящей битве, хоть и виртуальной.



Антон Бладик, заместитель генерального директора компании «Velcom»:

Это хороший день, чтобы показать, что лучше воевать в виртуальном пространстве, а не реальном. Для игры в Counter-Strike очень важно – это хороший интернет-канал. Услуги компании« Velcom» позволяют делать это как в фиксированном интернете, так и в мобильном.