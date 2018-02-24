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Лучше воевать в виртуальном пространстве, а не в реальном: в офисе компании «Velcom» открылся настоящий киберпарк

24 февраля 2018 14:20
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Новости Беларуси. Настоящий киберпарк открылся в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучше воевать в виртуальном пространстве, а не в реальном: в офисе компании «Velcom» открылся настоящий киберпарк -1


Игровую вселенную по мотивам популярной компьютерной игры обустроили на территории в 140 квадратов в центральном офисе компании «Velcom». Такую акцию телеком-оператор приурочил ко Дню защитника Отечества.

Лучше воевать в виртуальном пространстве, а не в реальном: в офисе компании «Velcom» открылся настоящий киберпарк -3


У сильной половины появилась редкая возможность принять участие в настоящей битве, хоть и виртуальной.

Лучше воевать в виртуальном пространстве, а не в реальном: в офисе компании «Velcom» открылся настоящий киберпарк -5


Антон Бладик, заместитель генерального директора компании «Velcom»:
Это хороший день, чтобы показать, что лучше воевать в виртуальном пространстве, а не реальном. Для игры в Counter-Strike очень важно – это хороший интернет-канал. Услуги компании« Velcom» позволяют делать это как в фиксированном интернете, так и в мобильном.

Лучше воевать в виртуальном пространстве, а не в реальном: в офисе компании «Velcom» открылся настоящий киберпарк -7

В игровой зоне провели первый в Беларуси смешанный турнир по Counter-Strike среди любителей и профессионалов. В нем приняли участие около двухсот человек. Победителям достались сертификаты на бесплатный домашний интернет и телевидение от «Velcom».

Лучше воевать в виртуальном пространстве, а не в реальном: в офисе компании «Velcom» открылся настоящий киберпарк -9

# общество # Реклама # Фотофакт # Антон Бладик

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