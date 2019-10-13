«Никакого отношения к благотворительности такие ситуации не имеют»: директор фонда «Шанс» о собирающих деньги на лечение на улицах

Для Научно-практического центра онкологии в Боровлянах почти не существует безнадёжных пациентов. Под контролем лучших врачей сотни взрослых и детей, рассказали в программе «Специальный репортаж». За помощью к белорусским онкологам обращаются зарубежные коллеги и пациенты. Но спасительный прогресс всё ещё тормозит человеческое или даже «нечеловеческое» начало. Речь идёт о жажде наживы, спящей совести, желании заработать на отчаянии. Ведь сколько раз нам повторяют житейскую мудрость: помогать ближнему нужно с умом. Эту мысль тем, кто оказался в плену болезни, и тем, кто готов открыть для других своё сердце и кошелек, не престают повторять опытные благотворители.

Наталья Маханько, директор благотворительного фонда «Шанс»:

Как правило, это люди, которые просят подаяния, просят милостыню, и никакого отношения к благотворительности такие ситуации не имеют. Я хочу с уверенностью сказать, что практически никогда вы не встретите человека на улице, просящего деньги своему ребёнку, что этот ребёнок действительно нуждается в лечении. И только тогда, когда тревогу и ослепляющее желание спасти подкрепит логика и здравый смысл, можно и нужно помогать. Ведь современные методы лечения, необходимые препараты и процедуры могут оказаться не по карману. Именно для этого кропотливую и, без преувеличения, жизненно важную работу ведут фонды помощи онкобольным.