В Беларусь вернулось тепло: 14 октября будет +23℃

Новости Беларуси. Необычно тёплая погода для этого времени года ожидается 14 октября в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местами будет до +23 градусов к тому же практически без осадков. Такой прогноз на день, когда по народным приметам встречаются осень с зимой. Православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы в народе называют просто Покрова. Его связывали с первым инеем, который укрывал землю, указывая на близость зимних холодов.

Этот странный октябрь: теперь до +22. Синоптики рассказали о погоде на неделю