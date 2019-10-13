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В Беларусь вернулось тепло: 14 октября будет +23℃

13 октября 2019 12:25
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Новости Беларуси. Необычно тёплая погода для этого времени года ожидается 14 октября в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусь вернулось тепло: 14 октября будет +23℃-1

Местами будет до +23 градусов к тому же практически без осадков. Такой прогноз на день, когда по народным приметам встречаются осень с зимой. Православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы в народе называют просто Покрова. Его связывали с первым инеем, который укрывал землю, указывая на близость зимних холодов.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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