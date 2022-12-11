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ГПК Беларуси: «За сутки контрольные службы Литвы оформили 47 % грузового транспорта от нормы»

11 декабря 2022 10:34
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На западном направлении без перемен. Напряженной остается обстановка на границе со странами Евросоюза. Скопление грузовых автомобилей по-прежнему фиксируется на всех маршрутах следования. Общее количество застрявших на границе фур превысило 5 тысяч и очереди продолжают растягиваться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На границе ЕС все еще очереди. Более 1100 машин ждут выезда через Каменный Лог (подробнее тут).

ГПК Беларуси: «За сутки контрольные службы Литвы оформили 47 % грузового транспорта от нормы»-1

Валентин Бусько, представитель Госпогранкомитета Беларуси:
На протяжении недели на всех направлениях следования в Евросоюз сохранялись существенные очереди грузового автотранспорта. Наибольшие скопления грузового транспорта фиксировалось на въезд в Литву – более 3 тысяч фур. Только перед пунктом пропуска Каменный Лог в ожидании находились более тысячи грузовиков. На утро воскресенья самым загруженным остаётся литовское направление. За сутки контрольные службы Литвы оформили 47 % грузового транспорта от нормы. Польша – 31 %, Латвия – 54 %.

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# Очереди на границе Беларуси # общество # Валентин Бусько # Фотофакт

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