ГПК Беларуси: «За сутки контрольные службы Литвы оформили 47 % грузового транспорта от нормы»

На границе ЕС все еще очереди. Более 1100 машин ждут выезда через Каменный Лог ( подробнее тут ).

На западном направлении без перемен. Напряженной остается обстановка на границе со странами Евросоюза. Скопление грузовых автомобилей по-прежнему фиксируется на всех маршрутах следования. Общее количество застрявших на границе фур превысило 5 тысяч и очереди продолжают растягиваться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентин Бусько, представитель Госпогранкомитета Беларуси:

На протяжении недели на всех направлениях следования в Евросоюз сохранялись существенные очереди грузового автотранспорта. Наибольшие скопления грузового транспорта фиксировалось на въезд в Литву – более 3 тысяч фур. Только перед пунктом пропуска Каменный Лог в ожидании находились более тысячи грузовиков. На утро воскресенья самым загруженным остаётся литовское направление. За сутки контрольные службы Литвы оформили 47 % грузового транспорта от нормы. Польша – 31 %, Латвия – 54 %.