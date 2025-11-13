Качественный «борщевой набор» круглый год! Профсоюзы подключились к мониторингу стабфондов

Качественный «борщевой набор» круглый год. Профсоюзы подключились к мониторингу стабилизационных фонов, чтобы на прилавках без перебоев был свежая и доступная продукция, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В начале года в приемные ФПБ поступали жалобы на нехватку и качество отечественных овощей. Проверки показали: факты действительно имели место быть. Теперь специалисты профсоюзов следят за ситуацией – до мая 2026 года во всех регионах будут контролировать не только объемы закладываемой продукции, но и условия ее хранения.

Дмитрий Алексейчик, начальник главного управления социального партнерства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Беларуси:

Сегодня, в период закладки продукции в стабилизационные фонды, профсоюзы также подключаются к мониторингам их формирования и использования. Кроме того, нами будет организован народный контроль в торговых объектах по всей стране. Под вниманием профсоюзов будет наличие и качество отечественного «борщевого набора», и в случае возникновения нестандартных ситуаций мы будем взаимодействовать с госорганами по компетенции.

Стабилизационные фонды помогают сгладить сезонные колебания и гарантируют постоянное наличие качественных овощей по доступным ценам. Лично обратиться к «народным контролерам» можно каждый четверг в общественных приемных. Еще один вариант – оставить сообщение онлайн через специальную форму на портале ФПБ.